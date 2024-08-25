Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции: главное

24 августа российский бизнесмен и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции в аэропорту Ле Бурже по прилёте из Азербайджана. Всё произошло около 20:00 по местному времени (21:00 мск), вместе с ним в тот момент находился телохранитель и женщина. Что известно о задержании предпринимателя к данному часу — в материале Life.ru.

Если вина Дурова будет доказана, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Кстати, перед судом он предстанет как гражданин Франции: паспорт этой страны он получил в 2021 году. По этой причине он не подлежит обмену и экстрадиции.

Задержание Дурова вызвало широкий общественный резонанс во всём мире: в Telegram в поддержку основателя запустили хештег #FREEDUROV. Его символом стал пёс в капюшоне, который сжимает лягушку, символизирующую Францию. Не заставила себя ждать и реакция от российских и зарубежных политиков, активистов и лидеров общественных мнений.