Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции: главное
Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа. Обложка © VK / Павел Дуров
24 августа российский бизнесмен и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции в аэропорту Ле Бурже по прилёте из Азербайджана. Всё произошло около 20:00 по местному времени (21:00 мск), вместе с ним в тот момент находился телохранитель и женщина. Что известно о задержании предпринимателя к данному часу — в материале Life.ru.
О задержании Дурова первыми сообщили французские СМИ, спустя некоторое время появились сведения о помещении предпринимателя под стражу. Ордер на его арест активировался только в случае его прибытия во Францию. По данным телеканала TF1, задержание обусловлено отказом Telegram сотрудничать с силовыми ведомствами Пятой Республики. В этой связи, россиянину могут быть предъявлены обвинения, связанные с различными преступлениями, «в том числе терроризмом, наркотрафиком, мошенничеством, отмыванием денег, а также детской порнографией».
Если вина Дурова будет доказана, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Кстати, перед судом он предстанет как гражданин Франции: паспорт этой страны он получил в 2021 году. По этой причине он не подлежит обмену и экстрадиции.
Задержание Дурова вызвало широкий общественный резонанс во всём мире: в Telegram в поддержку основателя запустили хештег #FREEDUROV. Его символом стал пёс в капюшоне, который сжимает лягушку, символизирующую Францию. Не заставила себя ждать и реакция от российских и зарубежных политиков, активистов и лидеров общественных мнений.
Так, по мнению американского журналиста Такера Карлсона, задержание Дурова связано с его отказом подчиниться требованиям «цензурировать правду» от правительств и разведывательных служб. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас считает, что таким образом Париж ведёт свою борьбу «за свободу слова». Тем временем в российском МИД заявили, что дипломаты во Франции делают всё необходимое для того, чтобы прояснить судьбу основателя Telegram. Представитель ведомства Мария Захарова также напомнила, как Запад требовал от России не мешать работе Telegram.
Также известно, что Дуров был объявлен во Франции персоной нон грата. По данным французских СМИ, россиянин об этом знал и старался избегать посещения Пятой Республики. Что заставило его прилететь в Париж, остаётся загадкой.