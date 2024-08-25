Захарова напомнила, как Запад требовал от России не мешать работе Telegram

На фоне ареста во Франции основателя Telegram Павла Дурова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила, как в 2018 году западные неправительственные организации (НПО) активно призывали Россию не препятствовать работе мессенджера. В телеграм-канале дипломат также подчеркнула, что российские дипломаты работают по ситуации с задержанием бизнесмена.

Так, Захарова напомнила, что шесть лет назад 26 НПО осудили решение российского суда о блокировке Telegram. Эти организации на Западе высказывали неодобрение, указывая на якобы несоответствие решений российских властей международным стандартам.

«Эти западные НПО призвали российские власти прекратить создавать препоны в работе Telegram», — напомнила Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила, что ограничительные меры в отношении Telegram были связаны с принятием «закона Яровой» и вытекающими из него требованиями к мессенджеру. По её словам, аналогичные требования к шифрованию информации предъявлялись и в других странах, а действия российских властей были вполне обоснованы.