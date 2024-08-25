Юрист объяснил, почему обмен Дурова после приговора во Франции маловероятен
Юрист Русяев назвал маловероятным обмен Дурова в случае вынесения ему приговора
Если французские власти вынесут приговор в отношении задержанного 24 августа в парижском аэропорту основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, то его обмен представляется маловероятным. С таким заявлением в рамках в интервью РИА «Новости» выступил юрист Илья Русяев.
«Вопрос об обмене Дурова в случае вынесения ему приговора во Франции является сложным. Учитывая характер предполагаемых обвинений и статус Дурова как французского гражданина, такой сценарий представляется маловероятным», — заявил Русяев.
Собеседник информагентства уточнил, что обмен заключёнными обычно происходит между государствами в рамках специальных соглашений. Также, по его словам, чаще всего этот процесс касается лиц, осужденных за шпионаж или политические преступления.
Напомним, Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции, где его задержали 24 августа. Французские средства массовой информации сообщали, что бизнесмен стал персоной нон грата во Франции. Некоторые местные телеканалы даже заявляли по этому поводу, что прибытие основателя Telegram на территорию данного европейского государства остаётся загадкой, ведь предприниматель в последнее время избегал посещения этой страны. Американский журналист Такер Карлсон, комментируя эту ситуацию, отметил, что задержание Дурова связано с его отказом подчиниться требованиям «цензурировать правду» от правительств и разведывательных служб. В настоящее время бизнесмен находится под стражей.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov