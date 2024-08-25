Юрист объяснил, почему обмен Дурова после приговора во Франции маловероятен

Если французские власти вынесут приговор в отношении задержанного 24 августа в парижском аэропорту основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, то его обмен представляется маловероятным. С таким заявлением в рамках в интервью РИА «Новости» выступил юрист Илья Русяев.

«Вопрос об обмене Дурова в случае вынесения ему приговора во Франции является сложным. Учитывая характер предполагаемых обвинений и статус Дурова как французского гражданина, такой сценарий представляется маловероятным», — заявил Русяев.