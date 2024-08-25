Названо условие для активации ордера на арест Дурова
Parisien: Ордер на Дурова активировался только в случае его прибытия во Францию
Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Ордер на арест российского бизнесмена Павла Дурова предполагал активацию по его прилёту во Францию. Об этом пишет газета Parisien.
"Ордер на розыск активировался только в том случае, если человек прибыл бы на территорию Франции", — сказано в сообщении.
Вечером 24 августа стало известно, что Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже задержали французские спецслужбы. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные средства массовой информации сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации.