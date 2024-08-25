Названо условие для активации ордера на арест Дурова

Ордер на арест российского бизнесмена Павла Дурова предполагал активацию по его прилёту во Францию. Об этом пишет газета Parisien.

"Ордер на розыск активировался только в том случае, если человек прибыл бы на территорию Франции", — сказано в сообщении.