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24 августа, 23:06

Названо условие для активации ордера на арест Дурова

Parisien: Ордер на Дурова активировался только в случае его прибытия во Францию

Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Ордер на арест российского бизнесмена Павла Дурова предполагал активацию по его прилёту во Францию. Об этом пишет газета Parisien.

"Ордер на розыск активировался только в том случае, если человек прибыл бы на территорию Франции", — сказано в сообщении.

«Тьма опускается»: Журналист Карлсон заступился за арестованного Павла Дурова
«Тьма опускается»: Журналист Карлсон заступился за арестованного Павла Дурова

Вечером 24 августа стало известно, что Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже задержали французские спецслужбы. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные средства массовой информации сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации.

Оксана Попова
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