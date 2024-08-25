«Тьма опускается»: Журналист Карлсон заступился за арестованного Павла Дурова
Журналист Карлсон: Павла Дурова арестовали за отказ «цензурировать правду»
Павел Дуров даёт интервью Такеру Карлсону. Обложка © Кадр видео Telegram / Tucker Carlson Network
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров оказался под арестом во Франции. Это событие вызвало широкий резонанс и привлекло внимание к вопросу о свободе информации. По мнению американского журналиста Такера Карлсона, задержание Дурова связано с его отказом подчиниться требованиям «цензурировать правду» от правительств и разведывательных служб. Журналист выразил свои подозрения в посте на платформе X.
«Это западная страна, союзник администрации [президента США Джо] Байдена и активный член НАТО, задержала его. Павел Дуров сегодня сидит во французской тюрьме, это живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир,» — отметил он.
Напомним, что весной бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, побеседовал и с Павлом Дуровым. Разговор продлился почти час и вёлся на английском языке. Бизнесмен, в частности, отверг возможность переезда в РФ или Штаты из-за желания оставить Telegram нейтральной площадкой. Накануне Дурова задержали в аэропорту Парижа и поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Пятой республики.