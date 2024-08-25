«Тьма опускается»: Журналист Карлсон заступился за арестованного Павла Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров оказался под арестом во Франции. Это событие вызвало широкий резонанс и привлекло внимание к вопросу о свободе информации. По мнению американского журналиста Такера Карлсона, задержание Дурова связано с его отказом подчиниться требованиям «цензурировать правду» от правительств и разведывательных служб. Журналист выразил свои подозрения в посте на платформе X.