«Не принимает чужая земля»: Жириновский в пророческом обращении к Дурову призывал его вернуться в Россию

Ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2018 году предупреждал российского бизнесмена Павла Дурова о том, что ему стоит вернуться в Россию. Очередное пророчество политика вновь набрало популярность в Сети на фоне сообщений о задержании основателя мессенджера Telegram во Франции.

Видеообращение было записано Жириновским по случаю дня рождения Дурова в 2018 году. Тогда лидер ЛДПР назвал бизнесмена молодцом и «русским Цукербергом». Политик справедливо отметил, что все россияне пользуются созданными им площадками — «ВКонтакте» и Telegram.

«Сколько времени надо шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую, не принимает тебя чужая земля. Здесь, на родине, и интереснее, и веселее. И мы все чувствуем себя большой, тёплой семьёй. И день рождения, Паша, хороший повод задуматься: а не пора ли вернуться? Тебя ждут родные берега», — обратился тогда Жириновский к Дурову.