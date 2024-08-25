«Не принимает чужая земля»: Жириновский в пророческом обращении к Дурову призывал его вернуться в Россию
Жириновский в 2018 году призывал Дурова не «шляться по заграницам» и вернуться в РФ
Ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2018 году предупреждал российского бизнесмена Павла Дурова о том, что ему стоит вернуться в Россию. Очередное пророчество политика вновь набрало популярность в Сети на фоне сообщений о задержании основателя мессенджера Telegram во Франции.
Владимир Жириновский в 2018 году призвал Дурова не бегать "по чужим углам" и вернуться в Россию. Видео © Telegram / ЛДПР
Видеообращение было записано Жириновским по случаю дня рождения Дурова в 2018 году. Тогда лидер ЛДПР назвал бизнесмена молодцом и «русским Цукербергом». Политик справедливо отметил, что все россияне пользуются созданными им площадками — «ВКонтакте» и Telegram.
«Сколько времени надо шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую, не принимает тебя чужая земля. Здесь, на родине, и интереснее, и веселее. И мы все чувствуем себя большой, тёплой семьёй. И день рождения, Паша, хороший повод задуматься: а не пора ли вернуться? Тебя ждут родные берега», — обратился тогда Жириновский к Дурову.
Вечером 24 августа стало известно, что Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже задержали французские спецслужбы. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные средства массовой информации сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации.
Напомним, что после смерти лидера ЛДПР в Сети всё чаще стали всплывать его прогнозы, которые в итоге сбылись. Например, Жириновский утверждал, что Израиль атакует объекты Ирана, а за этим последует ответ Исламской Республики. Также в 2018 году лидер ЛДПР предсказал назначение Михаила Дегтярёва министром спорта. Недавно в Сети вспомнили о ещё одном пророчестве Жириновского — ещё при жизни он заявлял, что на экс-президента США Дональда Трампа могут совершить покушение.