«Продолжают борьбу за «свободу слова»: В Совфеде отреагировали на задержание Дурова
Клишас после задержания Дурова заявил, что Париж ведёт борьбу за «свободу слова»
Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал сообщения о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Как написал парламентарий в своём телеграм-канале, таким образом Париж ведёт свою борьбу «за свободу слова».
«Французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности», — сообщил сенатор.
Вечером 24 августа стало известно, что Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже задержали французские спецслужбы. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные средства массовой информации сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции и он знал об этом. А криптовалюта Toncoin тем временем продолжает проседать в стоимости после сообщений о задержании.