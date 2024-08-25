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24 августа, 22:50

«Продолжают борьбу за «свободу слова»: В Совфеде отреагировали на задержание Дурова

Клишас после задержания Дурова заявил, что Париж ведёт борьбу за «свободу слова»

Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал сообщения о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Как написал парламентарий в своём телеграм-канале, таким образом Париж ведёт свою борьбу «за свободу слова».

«Французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности», — сообщил сенатор.

В Telegram запустили хештег #FREEDUROV в поддержку Дурова
В Telegram запустили хештег #FREEDUROV в поддержку Дурова

Вечером 24 августа стало известно, что Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже задержали французские спецслужбы. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные средства массовой информации сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции и он знал об этом. А криптовалюта Toncoin тем временем продолжает проседать в стоимости после сообщений о задержании.

Алексей Соловьёв
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