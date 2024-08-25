«Продолжают борьбу за «свободу слова»: В Совфеде отреагировали на задержание Дурова

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал сообщения о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Как написал парламентарий в своём телеграм-канале, таким образом Париж ведёт свою борьбу «за свободу слова».