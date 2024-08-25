«Вот вам реклама первой поправки»: Маск иронично прокомментировал арест Дурова
Илон Маск предрёк казни в Европе за лайки после задержания Дурова во Франции
Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова, которого местные спецслужбы задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Миллиардер с иронией предположил в социальной сети Х, что в скором времени в Европе будут казнить за лайки.
«Вот вам реклама Первой поправки (к Конституции США. — Прим. Life.ru). Она очень убедительна», — заявил бизнесмен в ответ на арест Дурова.
В то же время Маск пошутил по поводу будущего Европы, придерживающейся такой политики. По его словам, такими темпами к 2030 году там начнут казнить за лайки к мемам.
Вечером 24 августа стало известно, что Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже задержали французские спецслужбы. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные средства массовой информации сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации.