«Вот вам реклама первой поправки»: Маск иронично прокомментировал арест Дурова

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова, которого местные спецслужбы задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Миллиардер с иронией предположил в социальной сети Х, что в скором времени в Европе будут казнить за лайки.

«Вот вам реклама Первой поправки (к Конституции США. — Прим. Life.ru). Она очень убедительна», — заявил бизнесмен в ответ на арест Дурова.