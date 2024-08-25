Дуров знал, что его разыскивают во Франции, но всё равно прилетел в страну
TF1: Следователь заявил, что Дуров знал о его розыске во Франции
Дуров знал, что его разыскивают во Франции, но всё равно прилетел в страну. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Неназванный французский следователь в беседе с представителями средств массовой информации из своей страны заявил о том, что основатель Telegram Павел Дуров знал о розыскных мероприятиях во Франции в отношении него. В результате предприниматель прибыл на территорию данного европейского государства, несмотря на угрозу, передаёт TF1.
Вечером 24 августа стало известно, что Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже задержали французские спецслужбы. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Что известно о задержании Дурова — в материале Life.ru.