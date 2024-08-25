Дуров знал, что его разыскивают во Франции, но всё равно прилетел в страну

Неназванный французский следователь в беседе с представителями средств массовой информации из своей страны заявил о том, что основатель Telegram Павел Дуров знал о розыскных мероприятиях во Франции в отношении него. В результате предприниматель прибыл на территорию данного европейского государства, несмотря на угрозу, передаёт TF1.