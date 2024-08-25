Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 02:38

Мизулина связывает задержание Дурова с санкционной политикой США

Екатерина Мизулина: Задержание Павла Дурова во Франции связано с запросом США

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции в связи с запросом США. Такое предположение выдвинула председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её мнению, вероятность задержания предпринимателя за границей была очевидной, учитывая его статус и деятельность Telegram.

«Я давно считала, что для владельцев Telegram нахождение за пределами России представляет собой большой риск. Такие аресты по запросам США уже случались ранее. Я предполагала, что Дурова не трогают из-за возможного сотрудничества с западными спецслужбами. Однако последние новости показывают, что ситуация иная», — отметила она в своём телеграм-канале.

Глава Лиги безопасного интернета также видит в этом задержании попытку подорвать криптовалюту Toncoin, которая активно используется в Telegram. Она считает, что таким образом США продолжают свою санкционную политику.

Toncoin полетел вниз после задержания Дурова
Toncoin полетел вниз после задержания Дурова

Вечером 24 августа стало известно, что Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже задержали французские спецслужбы. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Что известно о задержании Дурова — в материале Life.ru.

Обложка ©

Telegram / Екатерина Мизулина

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Екатерина Мизулина
  • Задержание Павла Дурова
  • Павел Дуров
  • США
  • Франция
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров