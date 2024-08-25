Мизулина связывает задержание Дурова с санкционной политикой США
Екатерина Мизулина: Задержание Павла Дурова во Франции связано с запросом США
Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции в связи с запросом США. Такое предположение выдвинула председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её мнению, вероятность задержания предпринимателя за границей была очевидной, учитывая его статус и деятельность Telegram.
«Я давно считала, что для владельцев Telegram нахождение за пределами России представляет собой большой риск. Такие аресты по запросам США уже случались ранее. Я предполагала, что Дурова не трогают из-за возможного сотрудничества с западными спецслужбами. Однако последние новости показывают, что ситуация иная», — отметила она в своём телеграм-канале.
Глава Лиги безопасного интернета также видит в этом задержании попытку подорвать криптовалюту Toncoin, которая активно используется в Telegram. Она считает, что таким образом США продолжают свою санкционную политику.
Вечером 24 августа стало известно, что Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже задержали французские спецслужбы. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Что известно о задержании Дурова — в материале Life.ru.
Telegram / Екатерина Мизулина