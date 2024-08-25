Мизулина связывает задержание Дурова с санкционной политикой США

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции в связи с запросом США. Такое предположение выдвинула председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её мнению, вероятность задержания предпринимателя за границей была очевидной, учитывая его статус и деятельность Telegram.

«Я давно считала, что для владельцев Telegram нахождение за пределами России представляет собой большой риск. Такие аресты по запросам США уже случались ранее. Я предполагала, что Дурова не трогают из-за возможного сотрудничества с западными спецслужбами. Однако последние новости показывают, что ситуация иная», — отметила она в своём телеграм-канале.