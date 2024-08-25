«Кто не с нами, тот против нас»: В Совфеде рассказали, по чьей указке Франция арестовала Дурова
Сенатор Климов: Дурова арестовали во Франции по запросу американских властей
Основатель Telegram Павел Дуров был арестован во Франции по запросу Соединённых Штатов. Таким мнением поделился заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он подчеркнул, что американцы из-за своей гордыни всегда действуют по принципу «кто не с нами, тот против нас».
«Сегодняшняя новость об аресте Павла Дурова по запросу властей США — ещё одно свидетельство того, что янки в своей гордыне будут и далее действовать по принципу "кто не с нами, тот против нас"», — написал сенатор в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что российское посольство в Париже запросило у Франции разъяснений по поводу задержания Дурова. Однако никакого ответа от Парижа до сих пор не последовало. Отметим, что помимо российского и французского гражданств у основателя Telegram есть паспорта ОАЭ и островного государства Сент-Китс и Невис.
Напомним, Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Также там пообещали следить за реакцией международных организаций на арест Дурова.
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