«Кто не с нами, тот против нас»: В Совфеде рассказали, по чьей указке Франция арестовала Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров был арестован во Франции по запросу Соединённых Штатов. Таким мнением поделился заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он подчеркнул, что американцы из-за своей гордыни всегда действуют по принципу «кто не с нами, тот против нас».

«Сегодняшняя новость об аресте Павла Дурова по запросу властей США — ещё одно свидетельство того, что янки в своей гордыне будут и далее действовать по принципу "кто не с нами, тот против нас"», — написал сенатор в телеграм-канале.