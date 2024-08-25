«Поддался цензуре»: Маск рассказал, почему Цукербергу не грозит участь Дурова

Главу корпорации Meta* Марка Цукерберга, в отличие от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, не задержат, потому что он сотрудничает с властями и подвергает цензуре контент на своей площадке. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, владеющий соцсетью Х.