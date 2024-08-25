«Поддался цензуре»: Маск рассказал, почему Цукербергу не грозит участь Дурова
Маск: Цукерберга не задержат как Дурова, поскольку он сотрудничает с властями
Илон Маск и Марк Цукерберг. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / ZUMA
Главу корпорации Meta* Марка Цукерберга, в отличие от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, не задержат, потому что он сотрудничает с властями и подвергает цензуре контент на своей площадке. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, владеющий соцсетью Х.
«Цука [Цукерберга] не задержат, поскольку он ограничивает свободу слова и даёт правительствам других стран тайный доступ к данным пользователей», — написал бизнесмен в X.
По его мнению, Цукерберг «поддался давлению цензуры». При этом у соцсети Instagram** наблюдается «огромная проблема с эксплуатацией детей», добавил Маск.
Ранее Маск поддержал Дурова, оставив на своей странице в Х хештег #FreePavel и три раза написал слово «Свобода». Бизнесмен также назвал задержание основателя Telegram «убедительной рекламой» первой поправки Конституции США о гарантиях свободы слова.
Напомним, Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Также там пообещали следить за реакцией международных организаций на арест Дурова.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
** Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta*.