Захарова: РФ направила ноту в МИД Франции с требованием о доступе к Дурову
Российское посольство в Париже направило в МИД Франции ноту с требованием о предоставлении консульского доступа к арестованному основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Наше посольство в Париже тут же незамедлительно по получении этой информации связалось с местной стороной, направив ноту в МИД Франции с требованием о предоставлении доступа», — сказала дипломат.
По словам Захаровой, ситуацию усугубляет то, что у Дурова есть французский паспорт. Соответственно, для французов он прежде всего является гражданином их страны. Отметим, что помимо российского и французского гражданств, у основателя Telegram есть паспорта ОАЭ и островного государства Сент-Китс и Невис.
До этого сообщалось, что российское посольство в Париже запросило у Франции разъяснений по поводу задержания Дурова. Однако никакого ответа от Парижа не последовало.
Напомним, Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Также там пообещали следить за реакцией международных организаций на арест Дурова.
Telegram / durov_russia