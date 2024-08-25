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25 августа, 12:21

Захарова: РФ направила ноту в МИД Франции с требованием о доступе к Дурову

Российское посольство в Париже направило в МИД Франции ноту с требованием о предоставлении консульского доступа к арестованному основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наше посольство в Париже тут же незамедлительно по получении этой информации связалось с местной стороной, направив ноту в МИД Франции с требованием о предоставлении доступа», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, ситуацию усугубляет то, что у Дурова есть французский паспорт. Соответственно, для французов он прежде всего является гражданином их страны. Отметим, что помимо российского и французского гражданств, у основателя Telegram есть паспорта ОАЭ и островного государства Сент-Китс и Невис.

До этого сообщалось, что российское посольство в Париже запросило у Франции разъяснений по поводу задержания Дурова. Однако никакого ответа от Парижа не последовало.

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Напомним, Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Также там пообещали следить за реакцией международных организаций на арест Дурова.

Обложка ©

Telegram / durov_russia

Наталья Демьянова
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