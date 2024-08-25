Захарова: РФ направила ноту в МИД Франции с требованием о доступе к Дурову

Российское посольство в Париже направило в МИД Франции ноту с требованием о предоставлении консульского доступа к арестованному основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наше посольство в Париже тут же незамедлительно по получении этой информации связалось с местной стороной, направив ноту в МИД Франции с требованием о предоставлении доступа», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, ситуацию усугубляет то, что у Дурова есть французский паспорт. Соответственно, для французов он прежде всего является гражданином их страны. Отметим, что помимо российского и французского гражданств, у основателя Telegram есть паспорта ОАЭ и островного государства Сент-Китс и Невис.