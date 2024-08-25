«Уклоняются от взаимодействия»: Французские власти игнорируют запросы РФ о задержании Дурова
Посольство РФ в Париже: Франция уклоняется от взаимодействия по поводу Дурова
Российское посольство в Париже потребовало от властей Франции объяснения по поводу задержания гражданина РФ, основателя Telegram Павла Дурова. Однако ответа пока не последовало, сообщили в пресс-службе дипведомства.
«По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу», — приводит РИА «Новости» заявление посольства.
В ведомстве отметили, что сразу же после получения информации о задержании Дурова обратились к французской стороне и потребовали обеспечить защиту его прав и консульский доступ. Там также подчеркнули, что поддерживают связь с адвокатом основателя Telegram.
Напомним, Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации.
VK / Павел Дуров