«Уклоняются от взаимодействия»: Французские власти игнорируют запросы РФ о задержании Дурова

Российское посольство в Париже потребовало от властей Франции объяснения по поводу задержания гражданина РФ, основателя Telegram Павла Дурова. Однако ответа пока не последовало, сообщили в пресс-службе дипведомства.

«По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу», — приводит РИА «Новости» заявление посольства.

В ведомстве отметили, что сразу же после получения информации о задержании Дурова обратились к французской стороне и потребовали обеспечить защиту его прав и консульский доступ. Там также подчеркнули, что поддерживают связь с адвокатом основателя Telegram.