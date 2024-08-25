«Отечество не выбирают»: Дуров ошибся, отрёкшись от РФ ради будущего «человека мира», заявил Медведев
Медведев: Дуров — русский, и поэтому враги России считают его опасным
Дмитрий Медведев и Павел Дуров. Обложка © VK / Дмитрий Медведев, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Павел Дуров является русским, а потому враги России считают его опасным. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя задержание основателя мессенджера Telegram во Франции. Обратным примером являются миллиардер Илон Маск, владеющий социальной сетью X, и создателя Facebook* Марк Цукерберг.
«Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают», — написал политик в телеграм-канале.
По словам Медведева, «когда-то давно» он спросил у предпринимателя, почему он не хочет сотрудничать с российскими правоохранителям, когда им нужна помощь в раскрытии тяжких преступлений. В ответ Дуров сослался на "принципиальную позицию". Политик сразу сказал, что тогда у него будут проблемы в любой стране мира.
Уехав из России, Дуров решил сменить гражданство и стать гениальным «человеком мира» без Родины. Но он просчитался, подчеркнул зампред Совбеза.
Напомним, Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже — сразу после приземления. Основателя Telegram заключили под стражу, ему может грозить до 20 лет свободы по целому ряду обвинений. Основанием стал отказ предпринимателя сотрудничать с французскими властями. Его уже поддержали в Сети и даже Илон Маск. МИД России подключился к ситуации. Тем временем во Франции призывают "покончить с безнаказанностью" мессенджера. Что ещё известно о деле бизнесмена — в материале Life.ru.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.