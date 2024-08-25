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25 августа, 06:14

Во Франции призвали порвать с "безнаказанностью" Telegram после ареста Дурова

AFP: Следователь Дурова удивлён его приезду во Францию, несмотря на розыск

Павел Дуров. Обложка © Telegram / «Du Rove&#x27;s Channel»

Павел Дуров. Обложка © Telegram / «Du Rove's Channel»

Один из следователей по уголовному дела создателя мессенджера телеграм Павла Дурова, задержанного во Франции, удивлён его приезду в республику, несмотря на осведомлённость о розыске. Об этом пишет агентство AFP.

«Хватит этой безнаказанности Telegram», — отметил неназванный французский правоохранитель.

По мнению другого источника, именно это чувство "безнаказанности" могло побудить Дурова прилететь во Францию.

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Напомним, спецслужбы задержали Павла Дурова после приземления в парижском аэропорту Ле Бурже. Предпринимателя поместили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Основанием для ареста стал отказ создатели Telegram сотрудничасть с французскими властями. К ситуации подключился МИД России. Что ещё известно о деле Дурова — в материале Life.ru.

Матвей Константинов
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