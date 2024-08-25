Юрист оценил вероятность обмена Дурова и объяснил, за что его задержали на самом деле
Юрист Хаминский: Реальной перспективы обмена Дурова сейчас не наблюдается
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Существует две версии, объясняющие события в парижском аэропорту Ле Бурже, где задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Согласно официальной, ему вменяют пособничество в наркоторговле, педофилии и терроризме, так как бизнесмен якобы не предпринимал достаточных усилий для ограничения использования мессенджера преступниками. Однако, как отметил в разговоре с Life.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, по мнению экспертов, это лишь ширма, которую используют для взятия предпринимателя под стражу и оказания на него давления.
«Подобное обвинение по аналогии можно предъявить и производителям смартфонов, которыми помимо обычных людей пользуются ещё и преступники. Это лишь ширма», — пояснил эксперт, добавив, что на самом деле французские спецслужбы подозревают Павла Дурова в прослушивании разговоров президента Франции Макрона и перлюстрацию его сообщений во время пользования защищёнными каналами в Telegram.
По словам собеседника Life.ru, французские правоохранители также выдвигают теорию, что Дуров недавно посещал Азербайджан для передачи секретной информации президенту России Владимиру Путину, находившемуся там с визитом.
«Самое интересное заключается в том, что управляющая Telegram программа написана в так называемом открытом коде. Это значит, что если владельцы мессенджера заявляют о невозможности перехватить разговор или прочитать сообщение, то любой квалифицированный программист может убедиться в этом в течение нескольких минут», — пояснил Хаминский, добавив, что данная схема применяется в равной мере как к Макрону, так и к возможным преступникам.
Он также уточнил, что в сегодняшних реалиях судебная власть стран Евросоюза способна выдать самые неожиданные решения, даже несмотря на всю абсурдность выдвигаемых обвинений. Что же касается обмена в целях вызволения Дурова, то реальной перспективы реализации этой процедуры в настоящее время не наблюдается, отметил эксперт. По его словам, в России на данный момент нет арестованных или осуждённых граждан Франции такого уровня, чтобы всерьёз говорить об обмене на основателя Telegram. Но это не означает, что отечественные спецслужбы не поднимут на свет досье находящихся в РФ лиц, значимых для Франции, заключил Хаминский.
Напомним, о задержании Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже стало известно вечером 24 августа. Вскоре долларового миллиардера поместили под стражу, назвав в качестве причины отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Также там пообещали следить за реакцией международных организаций на арест Дурова.