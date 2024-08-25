Юрист оценил вероятность обмена Дурова и объяснил, за что его задержали на самом деле

Существует две версии, объясняющие события в парижском аэропорту Ле Бурже, где задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Согласно официальной, ему вменяют пособничество в наркоторговле, педофилии и терроризме, так как бизнесмен якобы не предпринимал достаточных усилий для ограничения использования мессенджера преступниками. Однако, как отметил в разговоре с Life.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, по мнению экспертов, это лишь ширма, которую используют для взятия предпринимателя под стражу и оказания на него давления.

«Подобное обвинение по аналогии можно предъявить и производителям смартфонов, которыми помимо обычных людей пользуются ещё и преступники. Это лишь ширма», — пояснил эксперт, добавив, что на самом деле французские спецслужбы подозревают Павла Дурова в прослушивании разговоров президента Франции Макрона и перлюстрацию его сообщений во время пользования защищёнными каналами в Telegram.

По словам собеседника Life.ru, французские правоохранители также выдвигают теорию, что Дуров недавно посещал Азербайджан для передачи секретной информации президенту России Владимиру Путину, находившемуся там с визитом.

«Самое интересное заключается в том, что управляющая Telegram программа написана в так называемом открытом коде. Это значит, что если владельцы мессенджера заявляют о невозможности перехватить разговор или прочитать сообщение, то любой квалифицированный программист может убедиться в этом в течение нескольких минут», — пояснил Хаминский, добавив, что данная схема применяется в равной мере как к Макрону, так и к возможным преступникам.