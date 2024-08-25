Юрист объяснил, как Дуров может «откосить» от 20-летнего тюремного срока во Франции Юрист Русяев: Задержание Дурова может иметь серьёзные последствия для Telegram 25 августа, 11:38 Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Задержание предпринимателя Павла Дурова во Франции может иметь серьёзные юридические последствия как для него самого, так и для созданного им мессенджера Telegram. Об этом в беседе с Life.ru заявил юрист, управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» Илья Русяев.

Французские власти, по-видимому, намерены предъявить Дурову обвинения в соучастии в ряде тяжких преступлений, включая терроризм, наркоторговлю, мошенничество и отмывание денег. Эти обвинения основаны на отказе Telegram модерировать контент и сотрудничать с правоохранительными органами. Илья Русяев Юрист, управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры»

Учитывая серьёзность потенциальных обвинений, Дурову может грозить длительное тюремное заключение — вплоть до 20 лет, напомнил эксперт. По его мнению, исход дела во многом будет зависеть от стратегии защиты и от конкретных доказательств, которые представят французские власти.

Русяев считает, что адвокаты Дурова будут настаивать на том, что их клиент не совершал инкриминируемых ему правонарушений, а лишь предоставлял платформу для общения. Однако французское правосудие, вероятно, рассматривает отсутствие модерации в мессенджере как форму соучастия в преступлениях.

«Возможности Дурова "откосить" от наказания ограничены, но не исключены. Одним из вариантов может стать сделка со следствием, в рамках которой Дуров мог бы согласиться на внедрение более жёсткой модерации в Telegram в обмен на смягчение обвинений. Учитывая множественное гражданство Дурова, нельзя исключать дипломатического вмешательства других стран, особенно России, что может повлиять на ход дела», — добавил Русяев.

Рассуждая о возможности введения санкций против Telegram, юрист подчеркнул, что полный запрет мессенджера на территории Евросоюза маловероятен, так как он достаточно популярен там. Однако ЕС может принять ряд мер, направленных на усиление контроля за платформой. Это может включать наложение крупных штрафов, требование обязательной модерации контента и ограничение некоторых функций, например связанных с криптовалютами.

«Этот случай может стать прецедентным в вопросе ответственности технологических компаний за контент на их платформах. Если Дуров будет признан виновным, это может привести к значительным изменениям в работе не только Telegram, но и других мессенджеров и социальных сетей, функционирующих в Европе», — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что это дело привлекло внимание международного сообщества, а следовательно, может серьёзно повлиять на регулирование Интернета и цифровых коммуникаций.