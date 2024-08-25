В МИД РФ пообещали следить за реакцией международных организаций на арест Дурова во Франции
Захарова: РФ будет следить за реакцией международных организаций на арест Дурова
Российская сторона будет наблюдать за реакцией международных организаций на арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Соответствующее заявление в эфире телеканала «Россия-24» сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что поведение и реакция международных организаций на ситуацию вокруг Дурова «будут учтены в работе МИД РФ». По словам Захаровой, в других похожих случаях подобные структуры применяли против Москвы «весь комплекс политического, информационного и психологического давления».
Ранее сообщалось, что российское посольство в Париже запросило у Франции разъяснений по поводу задержания Дурова. Однако никакого ответа от Парижа не последовало.
Напомним, Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации.
VK / МИД России