В МИД РФ пообещали следить за реакцией международных организаций на арест Дурова во Франции

Российская сторона будет наблюдать за реакцией международных организаций на арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Соответствующее заявление в эфире телеканала «Россия-24» сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что поведение и реакция международных организаций на ситуацию вокруг Дурова «будут учтены в работе МИД РФ». По словам Захаровой, в других похожих случаях подобные структуры применяли против Москвы «весь комплекс политического, информационного и психологического давления».