Возле Посольства Франции в Москве проходит акция в поддержку Павла Дурова
«Новые люди» проводят акцию в поддержку Дурова у Посольства Франции в Москве
Актёр Алексей Гаврилов на акции в поддежку Павла Дурова у Посольства Франции в Москве. Обложка © Telegram / adavankov
В Москве возле Посольства Франции проходит акция в поддержку основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного в Париже. Мероприятие организовала партия «Новые люди».
«Собрались вместе с Владиславом Даванковым и сторонниками «Новых людей» на мирную акцию у посольства Франции», — написал в своём телеграм-канале зампредседателя партии Александр Даванков.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на акции в поддежку Павла Дурова у Посольства Франции в Москве. Обложка © Telegram / adavankov
Он призвал людей приходить к посольству и оставлять там бумажные самолётики в поддержку Дурова.
В мероприятии приняли участие как простые москвичи, так и публичные лица, в том числе актёр Алексей Гаврилов, известный по роли Гоши в сериале «Универ».
Напомним, Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Бизнесмена поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ мессенджера сотрудничать с властями Франции, что, по мнению Парижа, «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщали, что Дурову грозит 20 лет тюрьмы. В МИД РФ заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Власти Франции тем временем игнорируют запросы России о задержании Дурова.