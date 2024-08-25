Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 10:27

Возле Посольства Франции в Москве проходит акция в поддержку Павла Дурова

«Новые люди» проводят акцию в поддержку Дурова у Посольства Франции в Москве

Актёр Алексей Гаврилов на акции в поддежку Павла Дурова у Посольства Франции в Москве. Обложка © Telegram / adavankov

Актёр Алексей Гаврилов на акции в поддежку Павла Дурова у Посольства Франции в Москве. Обложка © Telegram / adavankov

В Москве возле Посольства Франции проходит акция в поддержку основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного в Париже. Мероприятие организовала партия «Новые люди».

«Собрались вместе с Владиславом Даванковым и сторонниками «Новых людей» на мирную акцию у посольства Франции», — написал в своём телеграм-канале зампредседателя партии Александр Даванков.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на акции в поддежку Павла Дурова у Посольства Франции в Москве. Обложка © Telegram / adavankov

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на акции в поддежку Павла Дурова у Посольства Франции в Москве. Обложка © Telegram / adavankov

Он призвал людей приходить к посольству и оставлять там бумажные самолётики в поддержку Дурова.

В мероприятии приняли участие как простые москвичи, так и публичные лица, в том числе актёр Алексей Гаврилов, известный по роли Гоши в сериале «Универ».

Соратник Ассанжа объяснил задержание Дурова желанием Запада получить данные по СВО
Соратник Ассанжа объяснил задержание Дурова желанием Запада получить данные по СВО

Напомним, Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Бизнесмена поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ мессенджера сотрудничать с властями Франции, что, по мнению Парижа, «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщали, что Дурову грозит 20 лет тюрьмы. В МИД РФ заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Власти Франции тем временем игнорируют запросы России о задержании Дурова.

Никита Никонов
  • Новости
  • Задержание Павла Дурова
  • Павел Дуров
  • Новые люди
  • Франция
  • Владислав Даванков
  • Telegram
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров