Возле Посольства Франции в Москве проходит акция в поддержку Павла Дурова

В Москве возле Посольства Франции проходит акция в поддержку основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного в Париже. Мероприятие организовала партия «Новые люди».

«Собрались вместе с Владиславом Даванковым и сторонниками «Новых людей» на мирную акцию у посольства Франции», — написал в своём телеграм-канале зампредседателя партии Александр Даванков.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на акции в поддежку Павла Дурова у Посольства Франции в Москве. Обложка © Telegram / adavankov

Он призвал людей приходить к посольству и оставлять там бумажные самолётики в поддержку Дурова.