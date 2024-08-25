Соратник Ассанжа объяснил задержание Дурова желанием Запада получить данные по СВО
Соратник Ассанжа Макрей: Задержав Дурова, Запад хочет получить информацию об СВО
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Запад намеревается получить от задержанного создателя Telegram Павла Дурова доступ к мессенджеру для анализа информации о специальной военной операции. Такое мнение высказал Эдриан Макрей — публичный соратник основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и депутат австралийского города Порт-Хедленд.
«Наличие доступа через чёрный ход к потоку информации, как вверх, так и вниз по ступеням в российской СВО, в конечном итоге является причиной того, что Дуров сейчас находится под стражей», — приводит слова Макрея РИА «Новости».
Он добавил, что доступ к информации в мессенджере является главной целью задержания Дурова, несмотря на то, что ранее Запад использовал Telegram для дестабилизации ситуации в дружественных РФ государствах.
Напомним, Дурова задержали накануне вечером в парижском аэропорту Ле Бурже. Бизнесмена поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ мессенджера сотрудничать с властями Франции, что, по мнению Парижа, «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщали, что Дурову грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации.