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25 августа, 10:02

Соратник Ассанжа объяснил задержание Дурова желанием Запада получить данные по СВО

Соратник Ассанжа Макрей: Задержав Дурова, Запад хочет получить информацию об СВО

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Запад намеревается получить от задержанного создателя Telegram Павла Дурова доступ к мессенджеру для анализа информации о специальной военной операции. Такое мнение высказал Эдриан Макрей — публичный соратник основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и депутат австралийского города Порт-Хедленд.

«Наличие доступа через чёрный ход к потоку информации, как вверх, так и вниз по ступеням в российской СВО, в конечном итоге является причиной того, что Дуров сейчас находится под стражей», — приводит слова Макрея РИА «Новости».

Он добавил, что доступ к информации в мессенджере является главной целью задержания Дурова, несмотря на то, что ранее Запад использовал Telegram для дестабилизации ситуации в дружественных РФ государствах.

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Напомним, Дурова задержали накануне вечером в парижском аэропорту Ле Бурже. Бизнесмена поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ мессенджера сотрудничать с властями Франции, что, по мнению Парижа, «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщали, что Дурову грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации.

Никита Никонов
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