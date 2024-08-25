Соратник Ассанжа объяснил задержание Дурова желанием Запада получить данные по СВО

Запад намеревается получить от задержанного создателя Telegram Павла Дурова доступ к мессенджеру для анализа информации о специальной военной операции. Такое мнение высказал Эдриан Макрей — публичный соратник основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и депутат австралийского города Порт-Хедленд.

«Наличие доступа через чёрный ход к потоку информации, как вверх, так и вниз по ступеням в российской СВО, в конечном итоге является причиной того, что Дуров сейчас находится под стражей», — приводит слова Макрея РИА «Новости».