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25 августа, 11:13

«Наш русский гений»: Мизулина призвала биться за Дурова до конца

Мизулина назвала Дурова «русским гением» и призвала биться за него до конца

Екатерина Мизулина и Павел Дуров. Обложка © ТАСС / Сергей Петров, © VK / Павел Дуров

Екатерина Мизулина и Павел Дуров. Обложка © ТАСС / Сергей Петров, © VK / Павел Дуров

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина высказалась об аресте Павла Дурова во Франции. Она призналась, что у неё накопилось много вопросов по поводу контента в Telegram. Однако при этом Мизулина считает мессенджер «одним из самых передовых в мире».

Кроме того, глава ЛБИ призвала не забывать, что Дуров и его команда являются создателями соцсети VK. Такие люди, по словам Мизулиной, нужны России, поэтому за них необходимо бороться.

«Он наш русский гений и мы должны биться за него до конца», — подчеркнула она в телеграм-канале.

В заключении Мизулина добавила, что многое сейчас зависит от того, какую позицию займут власти РФ, и будут ли они отстаивать нашего гражданина. Как это в любой ситуации делают, к примеру, Соединённые Штаты.

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Напомним, Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Также там пообещали следить за реакцией международных организаций на арест Дурова.

Наталья Демьянова
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