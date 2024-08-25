«Наш русский гений»: Мизулина призвала биться за Дурова до конца

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина высказалась об аресте Павла Дурова во Франции. Она призналась, что у неё накопилось много вопросов по поводу контента в Telegram. Однако при этом Мизулина считает мессенджер «одним из самых передовых в мире».

Кроме того, глава ЛБИ призвала не забывать, что Дуров и его команда являются создателями соцсети VK. Такие люди, по словам Мизулиной, нужны России, поэтому за них необходимо бороться.

«Он наш русский гений и мы должны биться за него до конца», — подчеркнула она в телеграм-канале.