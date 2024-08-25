Раскрыта личность загадочной спутницы Дурова, прилетевшей с ним в Париж
В Париж с Дуровым прилетела криптокоуч Юлия Вавилова
Юлия Вавилова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova
Раскрыта личность загадочной блондинки, колесившей с Павлом Дуровым по странам незадолго до его задержания. Как пишет SHOT, девушку зовут Юлия Вавилова, она — стример и криптокоуч. Недавно её видели с основателем Telegram в Дубае.
К слову, их связь подтверждают соцсети Вавиловой: 16 августа она сделала пост о приезде в Азербайджан из Казахстана, и именно тогда там был Дуров. Последние сутки Юлия не появляется в Сети.
Напомним, Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Основанием стал отказ создателя Telegram сотрудничать с французскими властями, что, как считается, делает его «причастным к ряду преступлений». Предпринимателю грозит до 20 лет заключения. МИД РФ делает всё возможное для прояснения ситуации.