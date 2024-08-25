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25 августа, 14:49
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Раскрыта личность загадочной спутницы Дурова, прилетевшей с ним в Париж

В Париж с Дуровым прилетела криптокоуч Юлия Вавилова

Юлия Вавилова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova

Юлия Вавилова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova

Раскрыта личность загадочной блондинки, колесившей с Павлом Дуровым по странам незадолго до его задержания. Как пишет SHOT, девушку зовут Юлия Вавилова, она — стример и криптокоуч. Недавно её видели с основателем Telegram в Дубае.

К слову, их связь подтверждают соцсети Вавиловой: 16 августа она сделала пост о приезде в Азербайджан из Казахстана, и именно тогда там был Дуров. Последние сутки Юлия не появляется в Сети.

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Напомним, Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Основанием стал отказ создателя Telegram сотрудничать с французскими властями, что, как считается, делает его «причастным к ряду преступлений». Предпринимателю грозит до 20 лет заключения. МИД РФ делает всё возможное для прояснения ситуации.

Матвей Константинов
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