Раскрыта личность загадочной спутницы Дурова, прилетевшей с ним в Париж

Раскрыта личность загадочной блондинки, колесившей с Павлом Дуровым по странам незадолго до его задержания. Как пишет SHOT , девушку зовут Юлия Вавилова, она — стример и криптокоуч. Недавно её видели с основателем Telegram в Дубае.

К слову, их связь подтверждают соцсети Вавиловой: 16 августа она сделала пост о приезде в Азербайджан из Казахстана, и именно тогда там был Дуров. Последние сутки Юлия не появляется в Сети.