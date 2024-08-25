Какой срок грозит Павлу Дурову во Франции и что будет с Telegram Создатель российского мессенджера Telegram Павел Дуров задержан во Франции вместе с девушкой после прилёта из Баку в Париж. В чём его обвиняют и чем это ему грозит? 25 августа, 18:16 Что известно о задержании в Париже Павла Дурова. Обложка © VK / Pavel Durov

Французские власти арестовали создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Бизнесмен прилетел в Париж, хотя до этого не очень часто посещал европейские страны, но при этом имел гражданство Пятой республики. Во Франции его обвиняют сразу в нескольких тяжких преступлениях, сейчас он помещён под стражу. Изначально, сообщает агентство AFP, Дуров планировал поужинать в Париже, но не сложилось. По данным телеграм-канала SHOT, вместе с Дуровым в самолёте, на борту которого его задержали в Париже, предположительно, находилась криптокоуч Юлия Вавилова. В Посольстве РФ заявили SHOT, что не располагают информацией о том, кто был на борту вместе с Дуровым.

За что арестовали

Согласно сообщениям французских СМИ, ордер на арест был выдан за несколько часов до приземления Дурова в парижском аэропорту. До этого проводилось предварительное расследование. Телеграм-каналы сообщают, что Павел Дуров, судя по всему, уже знал, что в аэропорту его ждут жандармы — в последний момент он хотел увести самолёт и не приземляться в Париже. Сейчас основатель Telegram находится под стражей. Среди обвинений, которые могут быть выдвинуты Дурову, — терроризм, мошенничество, отмывание денег, распространение педофильского контента, а также сбыт наркотиков. Лично он этого не совершал, но делались противоправные действия через Telegram.

— На своей платформе он позволил совершить бесчисленное количество преступлений и не сделал ничего, чтобы модерировать её или сотрудничать, — рассказал один из источников телеканала TF1.

Что грозит Павлу Дурову

Телеканал TF1 сообщает, что Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы. Проблема в освобождении ещё и в том, что у него много гражданств, французское в том числе. То есть в Париже предстанет перед судом гражданин Франции. Обменять его, скорее всего, не получится. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский считает, что обмена не будет, так как в российских тюрьмах нет граждан Франции такого уровня, как Дуров.

При этом исключать вероятность скорого выхода на свободу тоже нельзя. Дуров может пойти на сделку с французскими властями и всё-таки дать доступ силовикам к конфиденциальной информации в Telegram. Но это и убьёт мессенджер, который считается одним из самых безопасных.

Кто такой Павел Дуров

Павел Дуров родился в 1984 году в Ленинграде. В детстве некоторое время прожил в Италии, где и пошёл в школу. Потом семья Дурова вернулась в Россию. В 2002 году будущий бизнесмен поступил в Санкт-Петербургский государственный университет, где изучал английскую филологию. В студенческие годы ему пришла идея создать социальную сеть. Его задумка реализовалась во «ВКонтакте» — одном из самых популярных сайтов российского сегмента Интернета.

Реакция политиков и общества на задержание Павла Дурова. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В апреле 2014 года Дуров объявил о своём уходе из «ВКонтакте». В этом же году социальная сеть стала принадлежать Mail.Ru Group. Но это был не единственный проект. За год до этих событий Павел Дуров запустил мессенджер Telegram. Приложение некоторое время блокировалось в России из-за позиции его основателя, который категорически отказывался раскрывать данные пользователей.

— Что касается Telegram, то проект как не выдавал, так и не будет выдавать личные данные и ключи шифрования третьим сторонам. Мессенджер популярен среди десятков миллионов пользователей на десятках рынков, и угроза блокирования на одном или двух из них не повлияет на его политику конфиденциальности, — сказал Дуров в 2015 году.

Павел Дуров с 2017 года живёт в Дубае. У него было гражданство России, Сент-Китс и Невиса, ОАЭ и Франции. Эмиграция произошла на фоне конфликта с властями.

Что говорят в России

Российские официальные лица, в том числе МИД, отреагировали на задержание российского гражданина.

— Российское посольство в Париже, как это и положено в случаях с получением информации о задержании местной стороной российских граждан, сразу же включилось в работу, — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российское посольство в Париже занимается вопросом задержания Павла Дурова. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zubkov Igor

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев напомнил о разговоре, который у него был с Дуровым. Он также считает, что независимо от паспорта власти стран Запада будут считать выходцев из России врагами.

— Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. «Это моя принципиальная позиция», — заявил он. «Тогда будут серьёзные проблемы в любой стране», — сказал ему я, — рассказал Медведев.

Схожее мнение и у Тины Канделаки. Она считает, что время, когда можно было зарабатывать деньги в России, а тратить их на Западе, закончилось. Под удар попадают и дети, и жёны.

— Российское происхождение в данном случае — безусловная стигма, искупить которую можно только однозначным предательством и присягой Западу на безусловную верность. Дуров, к его чести, этого не сделал и поплатился свободой, — отмечает Канделаки.

На Западе не остались в стороне от ситуации с Дуровым и поддержали его. Илон Маск считает, что скоро будут казнить за лайки, а Эдвард Сноуден удивился поведению Парижа.

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров. Фото © Getty Images / Steve Jennings / for TechCrunch

— Макрон опустился до захвата заложников в качестве средства получения доступа к частной переписке. Это унижает не только Францию, но и весь мир, — заявил бывший сотрудник ЦРУ, сбежавший из США, Эдвард Сноуден.

В Париж Дуров прибыл из Баку, где в это же время был президент России Владимир Путин. Есть предположения, что бизнесмен хотел встретиться с главой государства.

— Дуров летал в Баку, полагаю, чтобы договориться о возвращении. Но недооценил серьёзности ситуации. Но этого хватило, чтобы Запад его тут же прихлопнул, — предполагает философ Александр Дугин.

Авторы Даниил Черных