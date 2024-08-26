Переехавшая в Россию Карин Кнайсль предсказала новый шаг Парижа после ареста Дурова

Франция побоится вводить санкции против Telegram в одиночку, поэтому окажет давление на весь Евросоюз. Таким мнением поделилась экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с RT.

«Она, конечно, получит поддержку Еврокомиссии от фон дер Ляйен и Тьерри Бретона — комиссара, отвечающего за социальные сети. У всех этих чиновников проблемы с независимыми источниками информации, такими платформами, как Twitter (Х), Telegram и TikTok», — отметила она.