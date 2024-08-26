Переехавшая в Россию Карин Кнайсль предсказала новый шаг Парижа после ареста Дурова
Карин Кнайсль: Париж будет давить на ЕС ради ввода санкций против Telegram
Павел Дуров. Фото © VK / durov
Франция побоится вводить санкции против Telegram в одиночку, поэтому окажет давление на весь Евросоюз. Таким мнением поделилась экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с RT.
«Она, конечно, получит поддержку Еврокомиссии от фон дер Ляйен и Тьерри Бретона — комиссара, отвечающего за социальные сети. У всех этих чиновников проблемы с независимыми источниками информации, такими платформами, как Twitter (Х), Telegram и TikTok», — отметила она.
Кнайсль также напомнила, по какой причине сама покинула Европу. Она отметила, что там исчезли такие понятия как свобода и верховенство закона. На данным момент бывший политик проживает в России.
24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа из-за отказа сотрудничать с французскими силовиками. Правоохранители отмечают, что это делает его соучастником тяжких преступлений, в том числе торговли наркотиками и мошенничества. Основателю Telegram грозит до 20 лет лишения свободы. В российском МИД делают всё возможное, чтобы прояснить ситуацию и помочь соотечественнику. Тем временем бизнесмену продлили арест ещё на 48 часов.