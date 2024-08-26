В ФРГ раскрыли, почему во Франции грозятся заточить Дурова в тюрьму на 20 лет

Истинная причина, по которой во Франции был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, кроется в борьбе с оппозицией. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал депутат немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

По словам депутата, информации о формальных обвинениях в отношении Дурова пока нет, но в таких ситуациях заинтересованные обычно ведут поиски предлогов для принятия подобных мер.