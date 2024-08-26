В ФРГ раскрыли, почему во Франции грозятся заточить Дурова в тюрьму на 20 лет
Депутат от АдГ Котре связал арест Дурова во Франции с борьбой с оппозицией
Российский предприниматель Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Истинная причина, по которой во Франции был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, кроется в борьбе с оппозицией. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал депутат немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.
По словам депутата, информации о формальных обвинениях в отношении Дурова пока нет, но в таких ситуациях заинтересованные обычно ведут поиски предлогов для принятия подобных мер.
«В ведущих немецких СМИ поразительно часто говорят, что Telegram является платформой для так называемых правых экстремистов и сторонников теорий заговора. При этом Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров. Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым. Хотят принять меры против соответствующей оппозиции», — высказался немецкий парламентарий.
Как рассказывал Life.ru, Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа. Его хотят обвинить в участии в незаконном обороте наркотиков, а также в преступлениях против детей и мошенничестве из-за недостаточной модерации в Telegram. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения. В российском МИД делают всё возможное, чтобы прояснить ситуацию. Тем временем бизнесмену продлили арест ещё на 48 часов.