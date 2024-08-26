Дурову продлили срок содержания под стражей

Российскому бизнесмену и основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщает французское агентство AFP и газета La Provence.

По информации СМИ, срок его содержания под стражей продлён ещё на 48 часов. Стоит отметить, что первоначальный период задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов. По истечению данного срока Дурову либо предъявят обвинение, либо выпустят на свободу.