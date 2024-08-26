Дурову продлили срок содержания под стражей
AFP: Суд Франции продлил основателю Telegram Дурову срок содержания под стражей
О задержании Павла Дурова во Франции стало известно 24 августа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Российскому бизнесмену и основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщает французское агентство AFP и газета La Provence.
По информации СМИ, срок его содержания под стражей продлён ещё на 48 часов. Стоит отметить, что первоначальный период задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов. По истечению данного срока Дурову либо предъявят обвинение, либо выпустят на свободу.
Напомним, что основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции 24 августа. Его считают соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram. Бизнесмену грозит 20 лет тюрьмы. Российская сторона делает всё возможное для прояснения ситуации.