Команда Telegram впервые прокомментировала задержание Дурова

Команда Telegram впервые прокомментировала задержание основателя мессенджера Павла Дурова во Франции. В официальном заявлении сказано, что возложение ответственности за "злоупотребления" на платформе на неё или владельца является абсурдом.

В сообщении указано, что Telegram соблюдает законы ЕС. В частности, речь идёт о законе о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или её владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — заявили представители компании.