Команда Telegram впервые прокомментировала задержание Дурова
Команда Telegram назвала абсурдной ситуацию с задержанием Павла Дурова
Команда Telegram впервые прокомментировала задержание основателя мессенджера Павла Дурова во Франции. В официальном заявлении сказано, что возложение ответственности за "злоупотребления" на платформе на неё или владельца является абсурдом.
В сообщении указано, что Telegram соблюдает законы ЕС. В частности, речь идёт о законе о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.
«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или её владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — заявили представители компании.
Вместе с этим там напомнили, что площадкой пользуется миллиард пользователей по всему миру. В заключение представители Telegram подчеркнули, что ждут скорейшего разрешения ситуации.
Напомним, что основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции 24 августа. Его считают соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram. Бизнесмену грозит 20 лет тюрьмы. Российская сторона делает всё возможное для прояснения ситуации.
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