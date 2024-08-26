Макрон прервал молчание и назвал арест Дурова «ни в коем случае не политическим»
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Президент Франции Эмманюэль Макрон спустя два дня прервал молчание и заявил, что нет никакой политической подоплёки в задержании основателя Telegram Павла Дурова. По его словам, сейчас всё в руках судей, которые примут беспристрастное решение по данному делу. Об этом глава государства написал в соцсети Х.
«Задержание главы Telegram на территории Франции было произведено в рамках продолжающегося расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Выносить решения [по этому делу] должны судьи», — пишет Макрон.
Он объяснил решение прояснить ситуацию с тем количеством «фейков» о Франции, которые появились после ареста Павла Дурова. Президент подчеркнул, что республика как никогда "привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству". По его уверениям, в условиях верховенства права, в соцсетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках закона ради защиты граждан и уважения их основных прав.
Напомним, Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа за отказ сотрудничать с французскими спецслужбами и предоставлять доступ к Telegram. По мнению следствия, это делает его соучастником таких преступлений, как торговля наркотиками и мошенничество. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы. В российском МИД делают всё возможное, чтобы прояснить ситуацию. В Совфеде заметили, что задержание основателя мессенджера во Франции в очередной раз подтверждает, что никакой демократии на Западе давно нет.