Макрон прервал молчание и назвал арест Дурова «ни в коем случае не политическим» 26 августа, 14:44 Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Президент Франции Эмманюэль Макрон спустя два дня прервал молчание и заявил, что нет никакой политической подоплёки в задержании основателя Telegram Павла Дурова. По его словам, сейчас всё в руках судей, которые примут беспристрастное решение по данному делу. Об этом глава государства написал в соцсети Х.

«Задержание главы Telegram на территории Франции было произведено в рамках продолжающегося расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Выносить решения [по этому делу] должны судьи», — пишет Макрон.

Он объяснил решение прояснить ситуацию с тем количеством «‎фейков» о Франции, которые появились после ареста Павла Дурова. Президент подчеркнул, что республика как никогда "привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству". По его уверениям, в условиях верховенства права, в соцсетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках закона ради защиты граждан и уважения их основных прав.

Авторы Татьяна Миссуми