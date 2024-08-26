В Еврокомиссии всё-таки прокомментировали задержание Дурова

Арест российского предприниматели Павла Дурова был произведён в рамках национального законодательства Франции, так как общий для всего Евросоюза Закон о цифровых услугах (DSA) не предполагает уголовной ответственности. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии.

«Арест был проведён в соответствии с французским уголовным законодательством… Уголовное преследование не входит в число потенциальных наказаний за нарушение DSA. DSA не определяет, что является незаконным, и не устанавливает никаких уголовных преступлений, поэтому не может применяться для арестов. Могут применяться только национальные или международные законы, определяющие уголовное преступление», — цитирует его заявление РИА «Новости».