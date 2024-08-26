В Еврокомиссии всё-таки прокомментировали задержание Дурова
ЕК: Задержание Дурова было произведено в рамках законов Франции, а не Евросоюза
Арест российского предприниматели Павла Дурова был произведён в рамках национального законодательства Франции, так как общий для всего Евросоюза Закон о цифровых услугах (DSA) не предполагает уголовной ответственности. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии.
«Арест был проведён в соответствии с французским уголовным законодательством… Уголовное преследование не входит в число потенциальных наказаний за нарушение DSA. DSA не определяет, что является незаконным, и не устанавливает никаких уголовных преступлений, поэтому не может применяться для арестов. Могут применяться только национальные или международные законы, определяющие уголовное преступление», — цитирует его заявление РИА «Новости».
Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа в Париже. Предприниматель может сесть за решётку на 20 лет. До этого Еврокомиссия и вовсе отказывалась комментировать ситуацию, но похоже, что теперь высший орган исполнительной власти Евросоюза пытается дистанцироваться от очевидно нелиберального решения французских властей. Отметим, что и Франция до сих пор не смогла придумать ничего, чтобы правовой произвол выглядел оправданно и прилично в глазах мировой общественности. Из последних заявлений французской стороны известно лишь то, что Дурову продлили срок задержания на 48 часов, а также, что сегодня прокуратура республики собирается сделать официальное заявление по ситуации.
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