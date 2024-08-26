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26 августа, 10:56

В Еврокомиссии отказались комментировать задержание Дурова

Павел Дуров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

В Еврокомиссии не стали комментировать задержание российского предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова французскими правоохранителями. В пресс-службе ЕК назвали случившееся национальным расследованием и предложили задавать вопросы властям Франции.

«Это национальное расследование, мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям», — сказали в ЕК.

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Напомним, что Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Причиной якобы стал его отказ сотрудничать с силовыми ведомствами республики, в связи с чем правоохранительная система Франции вменяет ему соучастие в тяжких преступлениях, например, мошенничестве и торговле запрещёнными веществами. По этим обвинениям бизнесмен может получить до 20 лет тюрьмы. В МИД РФ делают всё от них зависящее, чтобы выяснить обстоятельства ситуации и оказать Дурову помощь. Согласно последней информации, предпринимателю продлили срок арест на 48 часов, сегодня должно быть официальное заявление прокуратуры Франции по поводу его задержания.

Юрий Лысенко
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