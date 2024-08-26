В Госдуме дали важный совет пользователям Telegram после ареста Дурова
Депутат Ткачёв призвал не вести служебную переписку в Telegram после ареста Дурова
Пользователям, которые используют Telegram для общения с родными и близкими, не стоит беспокоиться из-за ареста Павла Дурова в Париже. Однако те, кто ведёт переписки с использованием стороннего ПО, должны теперь быть начеку, сообщил в беседе с Life.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачёв.
По его словам, для пользователей, которые пользуются мессенджерами, чтобы узнать, как дела у друзей и родных, скинуть пару мемов с котиками и почитать новости ничего не меняется. Для тех же, кто использует стороннее ПО, каким бы оно ни было, для рабочей или конфиденциальной переписки, это дополнительный звоночек в напоминание о том, насколько хрупка система информационной безопасности и о том, что всегда нужно понимать и взвешивать риски, предостерегает Ткачёв.
Ограничить обсуждение рабочих вопросах сотрудников в тех ведомствах, от которых зависит экономическая и государственная безопасность страны – вполне объективное предложение, считает он. Парламентарий добавил, что вести служебные переписки и так не рекомендовалось людям, у которых есть доступ к информации не для общего обозрения.
Павла Дурова задержали во Франции 24 августа именно за то, что он отказался сотрудничать с французскими силовыми ведомствами, сохраняя свою преданность идее о свободе слова. Теперь бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Позже ему продлили арест ещё на 48 часов, после чего предпринимателя отпустят на свободу или предъявят ему официальное обвинение.
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