В Госдуме дали важный совет пользователям Telegram после ареста Дурова

Пользователям, которые используют Telegram для общения с родными и близкими, не стоит беспокоиться из-за ареста Павла Дурова в Париже. Однако те, кто ведёт переписки с использованием стороннего ПО, должны теперь быть начеку, сообщил в беседе с Life.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачёв.

По его словам, для пользователей, которые пользуются мессенджерами, чтобы узнать, как дела у друзей и родных, скинуть пару мемов с котиками и почитать новости ничего не меняется. Для тех же, кто использует стороннее ПО, каким бы оно ни было, для рабочей или конфиденциальной переписки, это дополнительный звоночек в напоминание о том, насколько хрупка система информационной безопасности и о том, что всегда нужно понимать и взвешивать риски, предостерегает Ткачёв.