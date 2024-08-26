Дурову вновь продлили срок задержания

Ранее в прокуратуре предупреждали, что задержанный 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже Дуров может быть задержан до 96 часов в ходе процедуры, которая применяется к преступлениям, которые подпадают под действие режима организованной преступности. По истечении этого срока судья должен выдвинуть обвинение, либо отпустить задержанного.