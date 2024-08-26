Дурову вновь продлили срок задержания
AFP: Срок задержания Дурова продлили до 28 августа
Основателю Telegram Павлу Дурову до максимума продлили срок задержания, передаёт AFP, ссылаясь на источник, знакомый с ходом дела.
Ранее в прокуратуре предупреждали, что задержанный 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже Дуров может быть задержан до 96 часов в ходе процедуры, которая применяется к преступлениям, которые подпадают под действие режима организованной преступности. По истечении этого срока судья должен выдвинуть обвинение, либо отпустить задержанного.
Напомним, Павел Дуров был арестован в парижском аэропорту 24 августа, после отказа работать со спецслужбами Франции. Его обвинили в соучастии в ряде тяжких преступлений, миллиардеру грозит до 20 лет лишения свободы. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание «ни в коем случае не политическое». Спустя двое суток стало известно, что Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступности. Ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.
ТАСС / Алексей Зотов