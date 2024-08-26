В ЛДПР заявили о планах создать российско-французский комитет в поддержку Дурова

Если владельца Telegram Павла Дурова не отпустят в течение 48 часов после задержания, то в России создадут российско-французский комитет, который будет бороться за его освобождение. Об этом заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с RT.

«По французскому законодательству Павел Дуров должен быть освобождён в течение 48 часов после задержания. Если этого не произойдёт, мы с коллегами-парламентариями и здравомыслящими европейскими политиками планируем создать российско-французский комитет в его поддержку», — сказал Слуцкий.

Он отметил, что власти Франции вменяют российскому бизнесмену «дичь», говоря об участии Дурова в наркоторговле и прочих тяжких преступлениях из-за отсутствия модерации в Telegram. Политик шутя отметил, что в таком случае, создателя вилки можно осудить за все преступления, в которых изобретение использовалось в качестве орудия убийства.