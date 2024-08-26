В ЛДПР заявили о планах создать российско-французский комитет в поддержку Дурова
Если владельца Telegram Павла Дурова не отпустят в течение 48 часов после задержания, то в России создадут российско-французский комитет, который будет бороться за его освобождение. Об этом заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с RT.
«По французскому законодательству Павел Дуров должен быть освобождён в течение 48 часов после задержания. Если этого не произойдёт, мы с коллегами-парламентариями и здравомыслящими европейскими политиками планируем создать российско-французский комитет в его поддержку», — сказал Слуцкий.
Он отметил, что власти Франции вменяют российскому бизнесмену «дичь», говоря об участии Дурова в наркоторговле и прочих тяжких преступлениях из-за отсутствия модерации в Telegram. Политик шутя отметил, что в таком случае, создателя вилки можно осудить за все преступления, в которых изобретение использовалось в качестве орудия убийства.
По его словам, всем понятно, что французские власти не хотят ввести модерацию. По мнению политика, верхушке западной страны нужна цензура.
Напомним, что Павел Дуров был арестован в парижском аэропорту 24 августа, после отказа работать со спецслужбами Франции. Его обвинили в соучастии в ряде тяжких преступлений, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Президент Франции Макрон заявил, что задержание «ни в коем случае не политическое». Сегодня стало известно, что Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений. Ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.
Telegram / ЛДПР