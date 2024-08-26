Прокуратура: Павлу Дурову во Франции предъявлено обвинение в 12 преступлениях
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Российскому миллиардеру и предпринимателю Павлу Дурову во Франции предъявили обвинение в 12 преступлениях. Об этом сообщили в прокуратуре страны.
Как отметили в ведомстве, бизнесмена допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях. При этом в прокуратуре подчеркнули, что совладелец знаменитой социальной сети был задержан в рамках расследования, инициированного 8 июля.
Напомним, Дурова арестовали в аэропорту Парижа 24 августа, ему грозит до 20 лет. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что арест Дурова нельзя считать политическим. Сегодня полиция Франции озвучила обвинения, бизнесмену вменяют отказ сотрудничать с местным правоохранителям. В Еврокомиссии заявили, что задержание Дурова было произведено в рамках законов Франции, а не ЕС. Позже стало известно, что срок задержания предпринимателя истекает 28 августа. В Совфеде считают, что Дурова хотят заставить работать на спецслужбы страны.