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Регион
26 августа, 16:16

Прокуратура: Павлу Дурову во Франции предъявлено обвинение в 12 преступлениях

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Российскому миллиардеру и предпринимателю Павлу Дурову во Франции предъявили обвинение в 12 преступлениях. Об этом сообщили в прокуратуре страны.

Как отметили в ведомстве, бизнесмена допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях. При этом в прокуратуре подчеркнули, что совладелец знаменитой социальной сети был задержан в рамках расследования, инициированного 8 июля.

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Напомним, Дурова арестовали в аэропорту Парижа 24 августа, ему грозит до 20 лет. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что арест Дурова нельзя считать политическим. Сегодня полиция Франции озвучила обвинения, бизнесмену вменяют отказ сотрудничать с местным правоохранителям. В Еврокомиссии заявили, что задержание Дурова было произведено в рамках законов Франции, а не ЕС. Позже стало известно, что срок задержания предпринимателя истекает 28 августа. В Совфеде считают, что Дурова хотят заставить работать на спецслужбы страны.

Александра Мышляева
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