Прокуратура: Павлу Дурову во Франции предъявлено обвинение в 12 преступлениях

Российскому миллиардеру и предпринимателю Павлу Дурову во Франции предъявили обвинение в 12 преступлениях. Об этом сообщили в прокуратуре страны.

Как отметили в ведомстве, бизнесмена допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях. При этом в прокуратуре подчеркнули, что совладелец знаменитой социальной сети был задержан в рамках расследования, инициированного 8 июля.