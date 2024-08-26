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Регион
26 августа, 15:46

Прокуратура: Срок задержания Павла Дурова во Франции истекает 28 августа

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Срок задержания российского миллиардера и предпринимателя Павла Дурова во Франции стекает 28 августа. Об этом сообщили в прокуратуре страны.

«Срок содержания под стражей был продлён 25 августа 2024 года следственным судьей и может продолжаться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) с учётом процедуры, применяемой в связи с вышеупомянутыми преступлениями, связанными с организованной преступностью», — говорится в заявлении прокуратуры.

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Напомним, Дурова арестовали в аэропорту Парижа 24 августа. Ему грозит срок до 20 лет. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что арест Дурова ни в коем случае нельзя считать политическим. Сегодня полиция Франции озвучила предъявленные обвинения. Миллиардеру вменяют отказ содействовать местным правоохранителям в раскрытии финансовых и киберпреступлений в мессенджере Telegram. В Еврокомиссии заявили, что задержание Дурова было произведено в рамках законов Франции, а не Евросоюза.

Александра Мышляева
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