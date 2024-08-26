Прокуратура: Срок задержания Павла Дурова во Франции истекает 28 августа

Срок задержания российского миллиардера и предпринимателя Павла Дурова во Франции стекает 28 августа. Об этом сообщили в прокуратуре страны.

«Срок содержания под стражей был продлён 25 августа 2024 года следственным судьей и может продолжаться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) с учётом процедуры, применяемой в связи с вышеупомянутыми преступлениями, связанными с организованной преступностью», — говорится в заявлении прокуратуры.