Перекати-поле и голые стены: Офис команды Дурова в Дубае оказался не тем, чем кажется

В Дубае офис Telegram Павла Дурова оказался пустым, без признаков ведения какой-либо деятельности. Возможно, фирма использовала помещения лишь для того, чтобы соблюсти местные законы о необходимости иметь юридический адрес. Об этом пишет Mash и публикует кадры, снятые внутри здания.

Команда Дурова насчитывает максимум 50 человек. Чтобы зарегистрировать бизнес в Эмиратах, необходимо иметь юрадрес. Помещения были арендованы в престижном Business Central Towers неподалёку от Microsoft, где официально зарегистрирована компания. Однако сотрудники мессенджера никогда не работали здесь. Внутри офиса — дорогой декор, но нет ни мебели, ни компьютеров. Аренда такого воркплейса площадью в 200 квадратов стоит около 13 миллионов рублей в год, рассказали местные брокеры.