Перекати-поле и голые стены: Офис команды Дурова в Дубае оказался не тем, чем кажется
Офис Дурова в Дубае оказался пустым и был арендован для юридического адреса
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
В Дубае офис Telegram Павла Дурова оказался пустым, без признаков ведения какой-либо деятельности. Возможно, фирма использовала помещения лишь для того, чтобы соблюсти местные законы о необходимости иметь юридический адрес. Об этом пишет Mash и публикует кадры, снятые внутри здания.
Офис Telegram Павла Дурова В Дубае. Видео © Telegram / Mash
Команда Дурова насчитывает максимум 50 человек. Чтобы зарегистрировать бизнес в Эмиратах, необходимо иметь юрадрес. Помещения были арендованы в престижном Business Central Towers неподалёку от Microsoft, где официально зарегистрирована компания. Однако сотрудники мессенджера никогда не работали здесь. Внутри офиса — дорогой декор, но нет ни мебели, ни компьютеров. Аренда такого воркплейса площадью в 200 квадратов стоит около 13 миллионов рублей в год, рассказали местные брокеры.
Напомним, Павел Дуров был арестован в парижском аэропорту 24 августа. Бизнесмен может получить срок до 20 лет. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что арест Дурова ни в коем случае нельзя считать политическим. К тому же сегодня полиция Франции наконец озвучила предъявленные обвинения. Миллиардер обвиняется в отказе содействовать местным правоохранителям в раскрытии финансовых и киберпреступлений в мессенджере Telegram.