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26 августа, 15:00

Беременность и фото 18+: Объявилась бывшая пассия Дурова, которую он бросил ради блондинки Вавиловой

SHOT: Россиянка Вавилова увела Павла Дурова у беременной модели из Венгрии

Россиянка Юлия Вавилова этой весной увела Павла Дурова у венгерской модели, которая ведёт блог с контентом 18+. Об этом рассказала SHOT сама "эротическая блогерка" Диана Бако. Обладательница пышных форм утверждает, что блондинка Юлия ворвалась в её окружение, охомутала Пашу и угнала его, хотя знала, что Диана была беременна.

Венгерка Диана Бако утверждает, что тоже встречалась с Павлом Дуровым. Фото © SHOT

Венгерка Диана Бако утверждает, что тоже встречалась с Павлом Дуровым. Фото © SHOT

Диана рассказала SHOT, что долгое время встречалась с Павлом в Дубае (на фото из ресторана — и она, и Павел. А на видео с итальянской яхты, как уверяет Диана, именно подкачанная рука Павла шлёпает её по ягодице). Потом к ней в круг общение "напросилась" Юля. Девушки какое-то время дружили и хорошо общались, вместе гуляли и развлекались.

Модель Диана Бако выкладывала в запрещённую соцсеть кадры якобы с Павлом Дуровым, которого можно опознать только по руке. Видео © SHOT

Но вскоре всё изменилось: Диана говорит, что забеременела в начале апреля. Тогда же якобы поругалась с Павлом и рассталась. При этом в беседе с SHOT, венгерка не стала говорить, кто отец ребёнка, намекнув, что "всё и так понятно".

Life.ru узнал о сюрпризе Дурова за миллион для «‎любимой блондинки» из фитнес-клуба в Дубае
Life.ru узнал о сюрпризе Дурова за миллион для «‎любимой блондинки» из фитнес-клуба в Дубае

Но сейчас голова Павла Дурова наверняка забита куда менее приятными вещами, чем перипетии в личной жизни, поскольку 24 августа его задержали в парижском аэропорту. Как это водится в демократических странах, причиной стал отказ сотрудничать с французскими силовыми ведомствами. Сейчас основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы. По последним данным, арест продлили на 48 часов, после чего прокуратура должна будет отпустить его или предъявить официальные обвинения.

Обложка ©

SHOT

Алексей Берковиц
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