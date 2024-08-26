Беременность и фото 18+: Объявилась бывшая пассия Дурова, которую он бросил ради блондинки Вавиловой
SHOT: Россиянка Вавилова увела Павла Дурова у беременной модели из Венгрии
Россиянка Юлия Вавилова этой весной увела Павла Дурова у венгерской модели, которая ведёт блог с контентом 18+. Об этом рассказала SHOT сама "эротическая блогерка" Диана Бако. Обладательница пышных форм утверждает, что блондинка Юлия ворвалась в её окружение, охомутала Пашу и угнала его, хотя знала, что Диана была беременна.
Венгерка Диана Бако утверждает, что тоже встречалась с Павлом Дуровым. Фото © SHOT
Диана рассказала SHOT, что долгое время встречалась с Павлом в Дубае (на фото из ресторана — и она, и Павел. А на видео с итальянской яхты, как уверяет Диана, именно подкачанная рука Павла шлёпает её по ягодице). Потом к ней в круг общение "напросилась" Юля. Девушки какое-то время дружили и хорошо общались, вместе гуляли и развлекались.
Модель Диана Бако выкладывала в запрещённую соцсеть кадры якобы с Павлом Дуровым, которого можно опознать только по руке. Видео © SHOT
Но вскоре всё изменилось: Диана говорит, что забеременела в начале апреля. Тогда же якобы поругалась с Павлом и рассталась. При этом в беседе с SHOT, венгерка не стала говорить, кто отец ребёнка, намекнув, что "всё и так понятно".
Но сейчас голова Павла Дурова наверняка забита куда менее приятными вещами, чем перипетии в личной жизни, поскольку 24 августа его задержали в парижском аэропорту. Как это водится в демократических странах, причиной стал отказ сотрудничать с французскими силовыми ведомствами. Сейчас основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы. По последним данным, арест продлили на 48 часов, после чего прокуратура должна будет отпустить его или предъявить официальные обвинения.