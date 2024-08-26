Беременность и фото 18+: Объявилась бывшая пассия Дурова, которую он бросил ради блондинки Вавиловой

Россиянка Юлия Вавилова этой весной увела Павла Дурова у венгерской модели, которая ведёт блог с контентом 18+. Об этом рассказала SHOT сама "эротическая блогерка" Диана Бако. Обладательница пышных форм утверждает, что блондинка Юлия ворвалась в её окружение, охомутала Пашу и угнала его, хотя знала, что Диана была беременна.

Венгерка Диана Бако утверждает, что тоже встречалась с Павлом Дуровым. Фото © SHOT

Диана рассказала SHOT, что долгое время встречалась с Павлом в Дубае (на фото из ресторана — и она, и Павел. А на видео с итальянской яхты, как уверяет Диана, именно подкачанная рука Павла шлёпает её по ягодице). Потом к ней в круг общение "напросилась" Юля. Девушки какое-то время дружили и хорошо общались, вместе гуляли и развлекались.

Модель Диана Бако выкладывала в запрещённую соцсеть кадры якобы с Павлом Дуровым, которого можно опознать только по руке. Видео © SHOT

Но вскоре всё изменилось: Диана говорит, что забеременела в начале апреля. Тогда же якобы поругалась с Павлом и рассталась. При этом в беседе с SHOT, венгерка не стала говорить, кто отец ребёнка, намекнув, что "всё и так понятно".