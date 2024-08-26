Life.ru узнал о сюрпризе Дурова за миллион для «‎любимой блондинки» из фитнес-клуба в Дубае

Основатель Telegram Павел Дуров потратил порядка миллиона рублей, чтобы арендовать у МЧС Киргизии вертолёт и прокатить на нём свою девушку-стримершу во время их июньского путешествия. Об этом пишет SHOT.

Бизнесмен в середине июня побывал в Киргизии вместе с 24-летней стримершей Юлией Вавиловой и своими друзьями, среди которых, кроме прочих, затесался Гусейн Гасанов. Тогда местные СМИ писали, что Дурова хотят сделать инвестором горнолыжного курорта «Три вершины», которому требуется €165 млн.

Стимерша Юлия Вавилова. Фото © Telegram / SHOT

16 июня полёт согласовали, а затем Дуров и его дама, запрыгнули в вертолёт, который катал их три часа. Примерная стоимость полёта составляет 3000 долларов в час, арендованный Гасановым вертолёт сдаётся за 1800 долларов в час. Предварительно, их знакомство состоялось в фитнес-клубе в Дубае. С тех пор «‎любимая блондинка» сопровождает миллиардера в поездах по миру на борту его частного джета, а теперь и вертолёта МЧС.