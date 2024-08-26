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26 августа, 13:01

Life.ru узнал о сюрпризе Дурова за миллион для «‎любимой блондинки» из фитнес-клуба в Дубае

Павел Дуров арендовал вертолёт МЧС Киргизии за 1 млн, чтоб покатать девушку

Юлия Вавилова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova

Юлия Вавилова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova

Основатель Telegram Павел Дуров потратил порядка миллиона рублей, чтобы арендовать у МЧС Киргизии вертолёт и прокатить на нём свою девушку-стримершу во время их июньского путешествия. Об этом пишет SHOT.

Бизнесмен в середине июня побывал в Киргизии вместе с 24-летней стримершей Юлией Вавиловой и своими друзьями, среди которых, кроме прочих, затесался Гусейн Гасанов. Тогда местные СМИ писали, что Дурова хотят сделать инвестором горнолыжного курорта «Три вершины», которому требуется €165 млн.

Стимерша Юлия Вавилова. Фото © Telegram / SHOT

Стимерша Юлия Вавилова. Фото © Telegram / SHOT

16 июня полёт согласовали, а затем Дуров и его дама, запрыгнули в вертолёт, который катал их три часа. Примерная стоимость полёта составляет 3000 долларов в час, арендованный Гасановым вертолёт сдаётся за 1800 долларов в час. Предварительно, их знакомство состоялось в фитнес-клубе в Дубае. С тех пор «‎любимая блондинка» сопровождает миллиардера в поездах по миру на борту его частного джета, а теперь и вертолёта МЧС.

Стало известно, с кем Дуров контактировал перед задержанием во Франции
Стало известно, с кем Дуров контактировал перед задержанием во Франции

Но сейчас голова Павла Дурова наверняка забита куда менее приятными вещами, чем полёт на вертолёте, поскольку 24 августа его задержали в парижском аэропорту. Как это водится в демократических странах, причиной стал отказ сотрудничать с французскими силовыми ведомствами. Сейчас бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. По последним данным, арест продлили на 48 часов, после чего прокуратура должна будет отпустить его или предъявить официальные обвинения.

Владимир Озеров
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