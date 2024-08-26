Life.ru узнал о сюрпризе Дурова за миллион для «любимой блондинки» из фитнес-клуба в Дубае
Павел Дуров арендовал вертолёт МЧС Киргизии за 1 млн, чтоб покатать девушку
Юлия Вавилова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova
Основатель Telegram Павел Дуров потратил порядка миллиона рублей, чтобы арендовать у МЧС Киргизии вертолёт и прокатить на нём свою девушку-стримершу во время их июньского путешествия. Об этом пишет SHOT.
Бизнесмен в середине июня побывал в Киргизии вместе с 24-летней стримершей Юлией Вавиловой и своими друзьями, среди которых, кроме прочих, затесался Гусейн Гасанов. Тогда местные СМИ писали, что Дурова хотят сделать инвестором горнолыжного курорта «Три вершины», которому требуется €165 млн.
Стимерша Юлия Вавилова. Фото © Telegram / SHOT
16 июня полёт согласовали, а затем Дуров и его дама, запрыгнули в вертолёт, который катал их три часа. Примерная стоимость полёта составляет 3000 долларов в час, арендованный Гасановым вертолёт сдаётся за 1800 долларов в час. Предварительно, их знакомство состоялось в фитнес-клубе в Дубае. С тех пор «любимая блондинка» сопровождает миллиардера в поездах по миру на борту его частного джета, а теперь и вертолёта МЧС.
Но сейчас голова Павла Дурова наверняка забита куда менее приятными вещами, чем полёт на вертолёте, поскольку 24 августа его задержали в парижском аэропорту. Как это водится в демократических странах, причиной стал отказ сотрудничать с французскими силовыми ведомствами. Сейчас бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. По последним данным, арест продлили на 48 часов, после чего прокуратура должна будет отпустить его или предъявить официальные обвинения.