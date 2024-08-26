Стало известно, с кем Дуров контактировал перед задержанием во Франции
SHOT: Павел Дуров перед задержанием завтракал с Гусейн Гасановым
Последним, с кем контактировал Павел Дуров перед задержанием, был блогер Гусейн Гасанов. По данным SHOT, миллиардер в Азербайджане позавтракал с инфлюенсером и той самой блондинкой — 24-летней стримершей Юлией Вавиловой.
Спустя несколько часов Дуров и Вавилова прилетели на частном джете миллиардера в Париж, где их ожидали французские силовики.
Дуров перед задержанием завтракал с блогером Гасановым. Видео © SHOT
Завтракал Дуров со своей блогерской компанией в известном ресторане в Баку SHORE HOUSE BAKU, который находится на берегу Каспийского моря. Заведение принадлежит Эмину Агаларову.
Напомним, что Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Причиной якобы стал его отказ сотрудничать с силовыми ведомствами республики, в связи с чем полиция Франции вменяет ему соучастие в тяжких преступлениях. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В МИД РФ делают всё от них зависящее, чтобы выяснить обстоятельства ситуации и помочь Дурову. По последним данным, миллиардеру продлили арест на 48 часов, сегодня прокуратура Франции должна сделать официальные заявления.
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