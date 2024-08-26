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26 августа, 11:18

Стало известно, с кем Дуров контактировал перед задержанием во Франции

SHOT: Павел Дуров перед задержанием завтракал с Гусейн Гасановым

Последним, с кем контактировал Павел Дуров перед задержанием, был блогер Гусейн Гасанов. По данным SHOT, миллиардер в Азербайджане позавтракал с инфлюенсером и той самой блондинкой — 24-летней стримершей Юлией Вавиловой.

Спустя несколько часов Дуров и Вавилова прилетели на частном джете миллиардера в Париж, где их ожидали французские силовики.

Дуров перед задержанием завтракал с блогером Гасановым. Видео © SHOT

Завтракал Дуров со своей блогерской компанией в известном ресторане в Баку SHORE HOUSE BAKU, который находится на берегу Каспийского моря. Заведение принадлежит Эмину Агаларову.

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Напомним, что Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Причиной якобы стал его отказ сотрудничать с силовыми ведомствами республики, в связи с чем полиция Франции вменяет ему соучастие в тяжких преступлениях. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В МИД РФ делают всё от них зависящее, чтобы выяснить обстоятельства ситуации и помочь Дурову. По последним данным, миллиардеру продлили арест на 48 часов, сегодня прокуратура Франции должна сделать официальные заявления.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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