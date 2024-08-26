Стало известно, с кем Дуров контактировал перед задержанием во Франции

Последним, с кем контактировал Павел Дуров перед задержанием, был блогер Гусейн Гасанов. По данным SHOT, миллиардер в Азербайджане позавтракал с инфлюенсером и той самой блондинкой — 24-летней стримершей Юлией Вавиловой.

Спустя несколько часов Дуров и Вавилова прилетели на частном джете миллиардера в Париж, где их ожидали французские силовики.

Дуров перед задержанием завтракал с блогером Гасановым. Видео © SHOT