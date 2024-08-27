Полиция допросила и отпустила телохранителя и ассистентку Дурова
Figaro: Полиция отпустила телохранителя и ассистентку Дурова после допроса
Телохранитель и ассистентка основателя Telegram Павла Дурова были отпущены после допроса французскими следователями, передаёт местная газета Le Figaro.
«По словам источника, близкого к делу, его телохранитель и его помощник, которые постоянно сопровождают его, были допрошены следователями перед тем, как их отпустили», — сообщает издание.
Напомним, арест Павла Дурова был продлён до максимальных 96 часов. 28 августа его должны либо отпустить, либо окончательно выдвинуть обвинения. Французская полиция уже раскрыла, что бизнесмен проходит по делу киберпреступлений, расследование идёт по 12 пунктам.
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