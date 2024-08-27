Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 23:27

Полиция допросила и отпустила телохранителя и ассистентку Дурова

Figaro: Полиция отпустила телохранителя и ассистентку Дурова после допроса

Телохранитель и ассистентка основателя Telegram Павла Дурова были отпущены после допроса французскими следователями, передаёт местная газета Le Figaro.

«По словам источника, близкого к делу, его телохранитель и его помощник, которые постоянно сопровождают его, были допрошены следователями перед тем, как их отпустили», — сообщает издание.

В МИД ОАЭ потребовали дать Дурову доступ к консульским услугам
В МИД ОАЭ потребовали дать Дурову доступ к консульским услугам

Напомним, арест Павла Дурова был продлён до максимальных 96 часов. 28 августа его должны либо отпустить, либо окончательно выдвинуть обвинения. Французская полиция уже раскрыла, что бизнесмен проходит по делу киберпреступлений, расследование идёт по 12 пунктам.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Франция
  • Задержание Павла Дурова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров