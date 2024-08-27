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26 августа, 22:49

В МИД ОАЭ потребовали дать Дурову доступ к консульским услугам

Создатель Telegram Павел Дуров, который был задержан в Париже, должен иметь доступ к необходимым консульским услугам как гражданин Объединённых Арабских Эмиратов. С таким заявлением выступило МИД ОАЭ, сообщает агентство WAM.

«Эмираты внимательно следят за делом гражданина эмиратов Павла Дурова, основателя соцсети Telegram, который был задержан французскими властями в аэропорту Ле-Бурже. И они передали требование к Правительству Франции о срочном предоставлении ему всех необходимых консульских услуг», — говорится в сообщении.

По данным МИД ОАЭ, забота, защита и наблюдение за развитием дел граждан страны — это приоритет для Эмиратов.

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Ранее арест Павла Дурова был продлён до максимальных 96 часов. 28 августа его должны либо отпустить, либо окончательно выдвинуть обвинения. Французская полиция уже раскрыла, что бизнесмен обвиняется в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

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Shutterstock / FOTODOM / Muhammad Alimaki

Анатолий Симоненко
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