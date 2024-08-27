В МИД ОАЭ потребовали дать Дурову доступ к консульским услугам

Создатель Telegram Павел Дуров, который был задержан в Париже, должен иметь доступ к необходимым консульским услугам как гражданин Объединённых Арабских Эмиратов. С таким заявлением выступило МИД ОАЭ, сообщает агентство WAM.

«Эмираты внимательно следят за делом гражданина эмиратов Павла Дурова, основателя соцсети Telegram, который был задержан французскими властями в аэропорту Ле-Бурже. И они передали требование к Правительству Франции о срочном предоставлении ему всех необходимых консульских услуг», — говорится в сообщении.