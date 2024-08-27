В МИД ОАЭ потребовали дать Дурову доступ к консульским услугам
Создатель Telegram Павел Дуров, который был задержан в Париже, должен иметь доступ к необходимым консульским услугам как гражданин Объединённых Арабских Эмиратов. С таким заявлением выступило МИД ОАЭ, сообщает агентство WAM.
«Эмираты внимательно следят за делом гражданина эмиратов Павла Дурова, основателя соцсети Telegram, который был задержан французскими властями в аэропорту Ле-Бурже. И они передали требование к Правительству Франции о срочном предоставлении ему всех необходимых консульских услуг», — говорится в сообщении.
По данным МИД ОАЭ, забота, защита и наблюдение за развитием дел граждан страны — это приоритет для Эмиратов.
Ранее арест Павла Дурова был продлён до максимальных 96 часов. 28 августа его должны либо отпустить, либо окончательно выдвинуть обвинения. Французская полиция уже раскрыла, что бизнесмен обвиняется в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.
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