В Британии назвали задержание Дурова самой радикальной национальной мерой
FT: Задержание Дурова — наиболее радикальная мера против руководителей соцсетей
Задержание основателя Telegram Павла Дурова является на сегодняшний день самой радикальной национальной мерой против руководителей соцсетей, пишет британская газета Financial Times.
«Его задержание — самая радикальная национальная мера против какого-либо руководителя социальной сети на сегодняшний день», — поясняет издание.
Напомним, что Павел Дуров был арестован в парижском аэропорту 24 августа, после отказа работать со спецслужбами Франции. Его обвинили в соучастии в ряде тяжких преступлений, бизнесмену грозит до 20 лет лишения свободы. Французский президент Эммануэль Макрон прокомментировал случившееся, заявив, что задержание «ни в коем случае не политическое». Позднее французская полиция раскрыла суть обвинений против Дурова. Ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.
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