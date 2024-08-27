Задержание Павла Дурова
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26 августа, 21:57

В Британии назвали задержание Дурова самой радикальной национальной мерой

FT: Задержание Дурова — наиболее радикальная мера против руководителей соцсетей

Задержание основателя Telegram Павла Дурова является на сегодняшний день самой радикальной национальной мерой против руководителей соцсетей, пишет британская газета Financial Times.

«Его задержание — самая радикальная национальная мера против какого-либо руководителя социальной сети на сегодняшний день», — поясняет издание.

Дурову вновь продлили срок задержания
Дурову вновь продлили срок задержания

Напомним, что Павел Дуров был арестован в парижском аэропорту 24 августа, после отказа работать со спецслужбами Франции. Его обвинили в соучастии в ряде тяжких преступлений, бизнесмену грозит до 20 лет лишения свободы. Французский президент Эммануэль Макрон прокомментировал случившееся, заявив, что задержание «ни в коем случае не политическое». Позднее французская полиция раскрыла суть обвинений против Дурова. Ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Анатолий Симоненко
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