Харрис отказалась от дебатов с Трампом на площадке Fox News
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис отказалась проводить дебаты 4 сентября со своим оппонентом Дональдом Трампом. Организатором предвыборного мероприятия должен был выступить телеканал Fox News.
"Камала Харрис только что известила нас, что она не будет участвовать в дебатах на площадке [телеканала] Fox News", — написал Трамп в понедельник вечером на своей странице в социальной сети Truth Social.
Кандидат в президенты от Республиканской партии также заявил, что "не удивлён" таким развитием событий. Вместо дебатов он планирует в эту же дату ответить на вопросы избирателей на площадке Fox News.
Ранее Трамп заявлял о том, что в сентябре он проведёт три раунда теледебатов с Харрис. Они пройдут 4, 10 и 25 сентября на телеканалах Fox News, ABC и NBC. При этом от дебатов 10 числа кандидат в президенты США от Демократической партии не отказалась.
X / Kamala Harris