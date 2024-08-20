Харрис отказалась от дебатов с Трампом на площадке Fox News

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис отказалась проводить дебаты 4 сентября со своим оппонентом Дональдом Трампом. Организатором предвыборного мероприятия должен был выступить телеканал Fox News.

"Камала Харрис только что известила нас, что она не будет участвовать в дебатах на площадке [телеканала] Fox News", — написал Трамп в понедельник вечером на своей странице в социальной сети Truth Social.

Кандидат в президенты от Республиканской партии также заявил, что "не удивлён" таким развитием событий. Вместо дебатов он планирует в эту же дату ответить на вопросы избирателей на площадке Fox News.