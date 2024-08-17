Трамп начал подготовку к дебатам с Харрис за три недели до них

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уже начал подготовку к предвыборным дебатам со своей главной соперницей из Демократической партии Камалой Харрис. Об этом пишет газета The New York Times.

При этом сами дебаты состоятся лишь в сентябре. Как уточняется, для подготовки к ним Трамп привлёк бывшего демократа и члена Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи Талси Габбард, которая участвовала в предвыборной гонке в 2020 году. Издание подчёркивает, что Трамп в этом году уже потратил больше времени на подготовку к дебатам, чем в 2016 и 2020 году.