Трамп начал подготовку к дебатам с Харрис за три недели до них
NYT: Трамп уже начал подготовку к дебатам с Харрис
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уже начал подготовку к предвыборным дебатам со своей главной соперницей из Демократической партии Камалой Харрис. Об этом пишет газета The New York Times.
При этом сами дебаты состоятся лишь в сентябре. Как уточняется, для подготовки к ним Трамп привлёк бывшего демократа и члена Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи Талси Габбард, которая участвовала в предвыборной гонке в 2020 году. Издание подчёркивает, что Трамп в этом году уже потратил больше времени на подготовку к дебатам, чем в 2016 и 2020 году.
По словам представителя Трампа Кэролайн Ливитт, экс-главе Белого дома не нужна традиционная подготовка к дебатам, однако он "продолжит проводить встречи с уважаемыми советниками по политике и эффективными специалистами в области коммуникации, [в числе которых] Талси Габбард, которая одерживала верх над Камалой Харрис на дебатах в 2020 году". В ходе встреч с советниками Трамп прорабатывает различные сложные вопросы, которые могут быть ему заданы в ходе дебатов, а также просит своих помощников исполнять роль модераторов.
Харрис официально объявила себя кандидатом в президенты США от демократов. Она набрала большинство голосов на виртуальной "перекличке" партийных делегатов. Также политик выбрала своим напарником на предстоящих выборах губернатора штата Миннесота Тима Уолца. В случае её гипотетической победы ему достанется пост вице-президента. При этом Трамп заявил, что в сентябре проведёт три раунда теледебатов с Харрис. Они пройдут 4, 10 и 25 сентября на телеканалах Fox News, ABC и NBC.