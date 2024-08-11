Три раунда: Трамп назвал даты теледебатов с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что проведёт со своей главной соперницей из Демократической партии Камалой Харрис три раунда теледебатов в сентябре. Они пройдут 4, 10 и 25 сентября на телеканалах Fox News, ABC и NBC.

"Первые дебаты с Камалой Харрис в борьбе за пост президента США пройдут на телеканале Fox News 4 сентября в прямом эфире из прекрасного города Гаррисберга, штат Пенсильвания", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.