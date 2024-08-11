Три раунда: Трамп назвал даты теледебатов с Харрис
Трамп заявил, что в сентябре проведёт три раунда теледебатов с Харрис
Дональд Трамп и Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM, © ТАСС / AP / Julia Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что проведёт со своей главной соперницей из Демократической партии Камалой Харрис три раунда теледебатов в сентябре. Они пройдут 4, 10 и 25 сентября на телеканалах Fox News, ABC и NBC.
"Первые дебаты с Камалой Харрис в борьбе за пост президента США пройдут на телеканале Fox News 4 сентября в прямом эфире из прекрасного города Гаррисберга, штат Пенсильвания", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.
Вторые публичные прения пройдут 10 сентября на телеканале ABC в Филадельфии, также штат Пенсильвания. Третьи дебаты запланированы на 25 сентября, за трансляцию отвечает телеканал NBC. Съёмки пройдут в городе Гранд-Рапидс — втором по величине после Детройта в штате Мичиган. При этом Трамп не уточнил, подтвердила ли сама Харрис готовность принять участие во всех трёх раундах теледебатов. Ранее она заявляла, что проведёт дебаты с Трампом лишь 10 сентября.
На прошлой неделе Харрис официально объявила себя кандидатом в президенты США от демократов. Она набрала большинство голосов на виртуальной "перекличке" партийных делегатов. Также политик выбрала своим напарником на предстоящих выборах губернатора штата Миннесота Тима Уолца. В случае её гипотетической победы ему достанется пост вице-президента.