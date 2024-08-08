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8 августа, 10:15

Логорея или амбиции? Речь Камалы Харрис привлекла внимание психиатра

Психиатр Громова: "Словесный салат" Харрис не связан с расстройствами речи

Кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис часто критикуют за манеру говорить и смеяться. Некоторые заподозрили у политика даже особое речевое отклонение — логорею. Что это за патология и есть ли она у заместителя Джо Байдена, объяснила в интервью радио Sputnik психиатр, психотерапевт Айна Громова.

Медик рассказала, что логорея — это специфическое расстройство, при котором наблюдаются бессмысленные фразы и ускоренный темп речи. Эти симптомы также могут говорить о психическом нарушении, так как мышление и речь тесно связаны. Диагностировать логорею можно только при тщательном обследовании пациента, подчеркнула эксперт.

"Так называемый словесный салат может быть проявлением разных заболеваний: шизофрении, интоксикации или даже органических поражений мозга. Поэтому пациентам с симптомами логореи всегда делают МРТ головного мозга, а также проводят полноценное нейропсихологическое и логопедическое обследование", — отметила Айна Громова.

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Психиатр усомнилась, что человек с таким серьёзным расстройством мог бы занять высокий политический пост, как это сделала Камала Харрис. Она выразила уверенность, что подобная манера говорить у вице-президента связана вовсе не с заболеванием, а с элементарным отсутствием профессиональных компетенций.

"Если амбициозный человек не желает уходить, например, с политической арены, то он будет максимально уверенно говорить всё подряд, что приходит в голову, лишь бы мелькать на экране, чтобы все видели его улыбку, эмоции, видели его готовым кандидатом в президенты", — считает Громова.

Ранее об эмоциональном поведении Камалы Харрис высказался политолог. Он выразил мнение, что у неё недостаточно опыта во внешней политике. Также поговаривают, что у вице-президента США сложный характер и взрывные эмоции. Есть вероятность, что она продолжит антироссийскую политику, если окажется на посту главы государства. В ситуации, если случится форс-мажор, Харрис может "наломать дров".

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Wikipedia

Алёна Зиновьева
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