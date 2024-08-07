СМИ выяснили грязные подробности из личной жизни мужа Камалы Харрис

Юрист Дуглас Эмхофф, муж вице-президента США и новоиспечённого кандидата на пост главы Белого дома от Демократической партии Камалы Харрис, развёлся с первой супругой Керстин из-за измены. Об этом сообщает Daily Mail.

Как выяснили журналисты издания, Эмхофф изменял бывшей жене с Нейджен Нейлор — няней, которая присматривала за детьми супругов. В результате любовница забеременела. Именно это и стало причиной развода Эмхоффа с супругой. Няне же вскоре пришлось уволиться из частной школы, где она работала учительницей начальных классов.

Родила ли Нейлор ребёнка от Эмхоффа, остаётся загадкой. В соцсетях у женщины есть фотография с младенцем по имени Брук, которую она выложила в 2009 году, то есть вскоре после беременности. При этом в округе Лос-Анджелес, где она жила, не зарегистрировано детей с именем Брук и фамилией Нейлор, которые родились в 2008 или 2009 году.