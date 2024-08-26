Дебаты Трампа и Харрис снова под угрозой по неожиданной причине

Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис могут не состояться из-за спора о правилах использования микрофонов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в командах обеих партий — республиканцев и демократов.

Так, предвыборный штаб Трампа не устроило предложение Харрис пренебречь предварительными договорённостями, оставив микрофоны участников дебатов включёнными на все время проведения встречи. Правила, обговорённые ещё перед первыми дебатами Трампа с вышедшим из президентской гонки Джо Байденом предписывали отключать микрофоны участников на время выступлений его оппонента.