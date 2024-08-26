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26 августа, 14:23

Дебаты Трампа и Харрис снова под угрозой по неожиданной причине

CNN: Спор о микрофонах может сорвать очередные дебаты Трампа и Харрис

Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис могут не состояться из-за спора о правилах использования микрофонов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в командах обеих партий — республиканцев и демократов.

Так, предвыборный штаб Трампа не устроило предложение Харрис пренебречь предварительными договорённостями, оставив микрофоны участников дебатов включёнными на все время проведения встречи. Правила, обговорённые ещё перед первыми дебатами Трампа с вышедшим из президентской гонки Джо Байденом предписывали отключать микрофоны участников на время выступлений его оппонента.

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Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис отказалась проводить дебаты 4 сентября со своим оппонентом Дональдом Трампом на площадке Fox News — телеканала, который придерживается консервативной ориентации и близок к Республиканской партии США. Теперь кандидаты должны встретиться 10 сентября на дебатах, которая организует телекомпания ABC. На площадке этого медиа выходило программное интервью Джо Байдена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Марина Фещенко
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