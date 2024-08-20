Показала слабость: Политолог объяснила, как Харрис уступила Трампу ещё до начала дебатов

Отказ кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис от дебатов с оппонентом по предвыборной гонке Дональдом Трампом на площадке Fox News говорит о её неуверенности в своих силах в политической дискуссии не на своём поле. Такое мнение в беседе с Life.ru озвучила политолог, член экспертного клуба "Дигория", учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" Мария Прокофьева.

Отказ Харрис от дебатов с Трампом на площадке Fox News, который открыто поддерживает республиканцев, показывает, что она не уверена в способности одержать победу в не совсем комфортной для себя обстановке. Мария Прокофьева Политолог

"Харрис — официальный кандидат от Демократической партии, и на её продвижение работает вся информационная машина демократов, включая регулярные публикации опросов по спорным штатам, где она якобы опережает Трампа", — объяснила эксперт.

По мнению Прокофьевой, дебаты Трампа с президентом США Джо Байденом показали, как легко разрушить ту радужную картину, которую старательно вырисовывают политтехнологи демократов, особенно если на этих дебатах будут неудобные модераторы и острые вопросы. К тому же встреча на Fox News должна была состояться уже 4 сентября, что оставляло команде Харрис всего две недели на подготовку. Трамп в свою очередь максимально открыт к дебатам на самых разных площадках. Он умеет "делать шоу" и понимает, что победа над Харрис может прибавить ему немало очков.

Политолог напомнила, как в начале августа демократические СМИ пытались обвинить кандидата от Республиканской партии в отказе дебатировать на канале ABC News, против которого Трамп подал иск о клевете. Однако, несмотря на явный конфликт интересов, республиканец в конечном итоге пошёл на уступки и дебаты состоятся.

"Таким образом, тема с участием и неучастием кандидатов в дебатах становится ареной предвыборной борьбы ещё до проведения самих дебатов. И пока Трамп здесь имеет преимущество", — заключила эксперт.