Показала слабость: Политолог объяснила, как Харрис уступила Трампу ещё до начала дебатов
Эксперт Прокофьева: Отказ Харрис от дебатов на Fox News — признак неуверенности
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sir. David
Отказ кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис от дебатов с оппонентом по предвыборной гонке Дональдом Трампом на площадке Fox News говорит о её неуверенности в своих силах в политической дискуссии не на своём поле. Такое мнение в беседе с Life.ru озвучила политолог, член экспертного клуба "Дигория", учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" Мария Прокофьева.
Отказ Харрис от дебатов с Трампом на площадке Fox News, который открыто поддерживает республиканцев, показывает, что она не уверена в способности одержать победу в не совсем комфортной для себя обстановке.
"Харрис — официальный кандидат от Демократической партии, и на её продвижение работает вся информационная машина демократов, включая регулярные публикации опросов по спорным штатам, где она якобы опережает Трампа", — объяснила эксперт.
По мнению Прокофьевой, дебаты Трампа с президентом США Джо Байденом показали, как легко разрушить ту радужную картину, которую старательно вырисовывают политтехнологи демократов, особенно если на этих дебатах будут неудобные модераторы и острые вопросы. К тому же встреча на Fox News должна была состояться уже 4 сентября, что оставляло команде Харрис всего две недели на подготовку. Трамп в свою очередь максимально открыт к дебатам на самых разных площадках. Он умеет "делать шоу" и понимает, что победа над Харрис может прибавить ему немало очков.
Политолог напомнила, как в начале августа демократические СМИ пытались обвинить кандидата от Республиканской партии в отказе дебатировать на канале ABC News, против которого Трамп подал иск о клевете. Однако, несмотря на явный конфликт интересов, республиканец в конечном итоге пошёл на уступки и дебаты состоятся.
"Таким образом, тема с участием и неучастием кандидатов в дебатах становится ареной предвыборной борьбы ещё до проведения самих дебатов. И пока Трамп здесь имеет преимущество", — заключила эксперт.
Напомним, что сегодня Трамп на личной странице в собственной соцсети Truth сообщил о том, что Харрис известила его о своём отказе дебатировать на Fox News. Сам республиканец отметил, что для него такой расклад не стал неожиданностью и, раз уж политическая дискуссия отменилась, он в тот же день будет отвечать на вопросы избирателей на площадке телеканала.